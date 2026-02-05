Vacinação contra dengue chega a todos os municípios

O governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria da Saúde (SES), informou que a vacinação contra a dengue será ofertada em todos os municípios do Estado a partir deste mês. A medida segue decisão recente do Ministério da Saúde e mantém como público-alvo crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, que devem receber duas doses, com intervalo de três meses entre elas.

Até então, a vacinação estava restrita a 145 municípios, selecionados com base no histórico de casos. Com a expansão, a imunização passará a atingir cerca de 630 mil crianças e adolescentes. A SES reforça que a vacinação, combinada às ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, é fundamental para a prevenção da dengue.

Distribuição das doses

Nesta primeira semana de fevereiro, os municípios começam a receber as vacinas pelo Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs), com 61 mil doses inicialmente disponíveis. Locais e datas de vacinação serão definidos pelas prefeituras, e novas remessas ocorrerão gradualmente, conforme o envio do Ministério da Saúde.

Esquema vacinal

Público-alvo: crianças e adolescentes de 10 a 14 anos

Doses: duas

Intervalo: três meses entre a primeira e a segunda dose

Balanço da campanha

A campanha nacional começou em maio de 2024. Desde então, o RS recebeu cerca de 262 mil doses, das quais 168 mil foram aplicadas até dezembro de 2025 (120 mil primeiras doses e 48 mil segundas doses). A SES alerta para a importância de completar o esquema vacinal, que reduz o risco de formas graves e ajuda a controlar a circulação do vírus.

Situação da dengue no Estado

Em 2024, o RS registrou o pior cenário histórico da doença: 209 mil casos e 281 óbitos. Em 2025, houve queda para 44.029 casos e 52 mortes, sendo 2.556 casos em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, sem óbitos nesse grupo. Em 2026, até o momento, foram 60 casos confirmados, incluindo 8 em crianças e adolescentes, sem mortes.

A maior parte das mortes em 2025 ocorreu em pessoas com 60 anos ou mais (38 óbitos, 73% do total), grupo ainda sem vacina disponível.

Prevenção e novas vacinas

Além da vacinação, a eliminação de criadouros do Aedes aegypti segue como principal forma de prevenção. A vacina atualmente utilizada é a Qdenga, da Takeda Pharma. Nos próximos meses, será introduzida a Butantan-DV, de dose única, que facilitará a adesão da população. A aplicação da nova vacina começou em janeiro de 2026 em municípios-piloto de três Estados, com expansão gradual prevista para o público geral.