Saúde de Tenente Portela recebe nova van para transporte de pacientes

A Prefeitura de Tenente Portela oficializou a compra de uma van para a Secretaria Municipal de Saúde, destinada exclusivamente ao transporte de pacientes do município. Com capacidade para 17 pessoas, o veículo proporcionará mais conforto e segurança em viagens para consultas, exames e procedimentos fora da cidade.
Segundo a administração municipal, a aquisição fortalece a atenção básica e atende à crescente demanda por transporte na área da saúde. A nova van já integra os serviços oferecidos à população.
