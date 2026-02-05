Saúde em Obras: com recursos do Estado, Hospital Marieta Konder Bornhausen avança na reforma da antiga recepção

Foto: Divulgação Secom/GovSC

As obras na antiga recepção do Complexo Madre Teresa, no Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen, estão em andamento. Com investimento superior a R$ 1,1 milhão, os trabalhos vão qualificar o acolhimento aos pacientes e às equipes da unidade, que integra a rede da Secretaria de Estado da Saúde (SES).

“Esse é mais um passo no processo de modernização da saúde em Santa Catarina. A nova recepção do complexo, entregue integralmente pelo governo catarinense no ano passado, contribui para qualificar a assistência, organizar os fluxos de atendimento e garantir mais conforto aos pacientes e acompanhantes e um ambiente mais qualificado para os profissionais”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

As intervenções na recepção incluem melhorias estruturais, adequações de fluxo, reorganização dos espaços e a criação de um ambiente mais funcional e humanizado. A reforma tem como objetivo aprimorar o acolhimento, melhorar o conforto e elevar a qualidade do atendimento oferecido à população. A previsão é que a obra seja finalizada no primeiro semestre deste ano.

“Essa é uma continuidade do projeto de ampliação do Hospital Marieta. Uma reforma de grande importância, pois marca o processo de modernização da estrutura do hospital, no intuito de buscar alternativas e proporcionar melhorias para o atendimento e os fluxos de entrada e saída, garantindo uma assistência adequada à crescente procura da nossa instituição”, destacou a gerente de Projetos e Operações da entidade, Tatiana Treis Chemin de Luca.

Referência para Itajaí e toda a região da Foz do Rio Itajaí, o Hospital Marieta Konder Bornhausen se consolidou como o maior hospital público de Santa Catarina após a entrega completa do Complexo Madre Teresa, em julho de 2025. Com mais de 30 especialidades, a instituição conta com maternidade, equipada com UTI Neonatal, Banco de Leite Humano e diversas certificações, além da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon), garantindo atendimento integral aos catarinenses.

Com informações: Assessoria Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen

