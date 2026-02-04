HCC de Crissiumal tem novo comando na intervenção municipal

O Hospital de Caridade de Crissiumal (HCC) conta com um novo gestor para conduzir suas atividades.

Em ato oficial realizado na última terça-feira (3), a Administração Municipal apresentou Sérgio Valter Blümke como o novo interventor da instituição.

Especialista em Administração Hospitalar, Blümke assume o cargo no lugar de Giani Antônio Leichtweis Maldaner, que esteve à frente da unidade desde o início da intervenção, em agosto de 2025, e agora retorna a Porto Alegre.

A transição, formalizada pelo prefeito Marco Aurélio Nedel, busca dar continuidade à reorganização administrativa e financeira do hospital.

Durante a cerimônia, destacou-se que a troca de comando não interrompe os atendimentos e visa fortalecer a integração com a rede de saúde local.

O novo interventor herda um cenário de avanços estruturais e o recente reforço de emendas parlamentares.

A mudança foi recebida com otimismo pelos funcionários, que esperam a manutenção do compromisso com a assistência de qualidade à comunidade crissiumalense sob a nova liderança técnica.