HCC de Crissiumal tem novo comando na intervenção municipal

A transição, formalizada pelo prefeito Marco Aurélio Nedel, busca dar continuidade à reorganização administrativa e financeira do hospital.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Com informações Prefeitura de Crissiumal
04/02/2026 às 22h22
Foto: Divulgação Prefeitura de Crissiumal

O Hospital de Caridade de Crissiumal (HCC) conta com um novo gestor para conduzir suas atividades. 

Em ato oficial realizado na última terça-feira (3), a Administração Municipal apresentou Sérgio Valter Blümke como o novo interventor da instituição.

Especialista em Administração Hospitalar, Blümke assume o cargo no lugar de Giani Antônio Leichtweis Maldaner, que esteve à frente da unidade desde o início da intervenção, em agosto de 2025, e agora retorna a Porto Alegre.

A transição, formalizada pelo prefeito Marco Aurélio Nedel, busca dar continuidade à reorganização administrativa e financeira do hospital.

Durante a cerimônia, destacou-se que a troca de comando não interrompe os atendimentos e visa fortalecer a integração com a rede de saúde local. 

O novo interventor herda um cenário de avanços estruturais e o recente reforço de emendas parlamentares. 

A mudança foi recebida com otimismo pelos funcionários, que esperam a manutenção do compromisso com a assistência de qualidade à comunidade crissiumalense sob a nova liderança técnica.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
