Secretaria da Saúde inicia distribuição do anticorpo que previne contra o VSR

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) inicia, nesta quarta-feira, 4, a distribuição das primeiras doses do nirsevimabe às Regionais de Saúde de Santa Catarina. O anticorpo é indicado para a prevenção de formas graves de infecção pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal causa de bronquiolite e pneumonias em bebês.

O nirsevimabe é indicado principalmente para bebês prematuros, crianças com cardiopatias congênitas, doenças pulmonares crônicas e outras condições que aumentam o risco de complicações respiratórias. A estratégia tem como foco a proteção de crianças com maior vulnerabilidade clínica antes do período de maior circulação do vírus, no inverno.

A SES recebeu 3.826 doses de 50 mg e 211 doses de 100 mg do Ministério da Saúde. A distribuição será realizada de forma gradual para as regiões de saúde, garantindo que os municípios possam organizar a aplicação. “O VSR é uma das principais causas de internação em bebês e crianças pequenas. Com a chegada do nirsevimabe, ampliamos a proteção desse público mais vulnerável, fortalecendo as ações de prevenção e cuidado”, destaca João Augusto Fuck, diretor da Diretoria de Vigilância Epidemiológica.

Para assegurar o acesso ao público prioritário e a correta aplicação do imunizante, as famílias devem procurar a unidade de referência do município para obter informações sobre a indicação e o agendamento. Com a medida, o Governo do Estado pretende reduzir a sobrecarga nos serviços públicos e elevar a qualidade de vida da população catarinense.

Cronograma da distribuição para as regionais de saúde

Quarta-feira, 4: Mafra, Jaraguá do Sul, Lages e Rio do Sul

Quinta-feira, 5: São Miguel do Oeste, Chapecó, Concórdia e Xanxerê

Sexta-feira, 6: Araranguá, Tubarão e Criciúma

Segunda-feira, 9: Itajaí e Blumenau

Terça-feira, 10: Joaçaba, Videira, Florianópolis e Joinville

