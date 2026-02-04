Quarta, 04 de Fevereiro de 2026
20°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Secretaria da Saúde inicia distribuição do anticorpo que previne contra o VSR

Foto: Divulgação/SESA Secretaria de Estado da Saúde (SES) inicia, nesta quarta-feira, 4, a distribuição das primeiras doses do nirsevimabe às Regio...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
04/02/2026 às 19h12
Secretaria da Saúde inicia distribuição do anticorpo que previne contra o VSR
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/SES

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) inicia, nesta quarta-feira, 4, a distribuição das primeiras doses do nirsevimabe às Regionais de Saúde de Santa Catarina. O anticorpo é indicado para a prevenção de formas graves de infecção pelo Vírus Sincicial Respiratório (VSR), principal causa de bronquiolite e pneumonias em bebês.

O nirsevimabe é indicado principalmente para bebês prematuros, crianças com cardiopatias congênitas, doenças pulmonares crônicas e outras condições que aumentam o risco de complicações respiratórias. A estratégia tem como foco a proteção de crianças com maior vulnerabilidade clínica antes do período de maior circulação do vírus, no inverno.

A SES recebeu 3.826 doses de 50 mg e 211 doses de 100 mg do Ministério da Saúde. A distribuição será realizada de forma gradual para as regiões de saúde, garantindo que os municípios possam organizar a aplicação. “O VSR é uma das principais causas de internação em bebês e crianças pequenas. Com a chegada do nirsevimabe, ampliamos a proteção desse público mais vulnerável, fortalecendo as ações de prevenção e cuidado”, destaca João Augusto Fuck, diretor da Diretoria de Vigilância Epidemiológica.

Para assegurar o acesso ao público prioritário e a correta aplicação do imunizante, as famílias devem procurar a unidade de referência do município para obter informações sobre a indicação e o agendamento. Com a medida, o Governo do Estado pretende reduzir a sobrecarga nos serviços públicos e elevar a qualidade de vida da população catarinense.

Cronograma da distribuição para as regionais de saúde

  • Quarta-feira, 4: Mafra, Jaraguá do Sul, Lages e Rio do Sul
  • Quinta-feira, 5: São Miguel do Oeste, Chapecó, Concórdia e Xanxerê
  • Sexta-feira, 6: Araranguá, Tubarão e Criciúma
  • Segunda-feira, 9: Itajaí e Blumenau
  • Terça-feira, 10: Joaçaba, Videira, Florianópolis e Joinville

Mais informações:
Silviane Mannrich
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 8 horas

Brasil deve ter 781 mil novos casos de câncer por ano até 2028

Doença é a segunda causa de morte no país

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 11 horas

Dia Mundial de Combate ao Câncer destaca prevenção e fortalecimento da rede oncológica em Santa Catarina

Foto: Divulgação /SESNeste Dia Mundial de Combate ao Câncer, celebrado em 4 de fevereiro, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) reforça a importânc...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 11 horas

Após habilitação estadual, Hospital Santo Antônio realiza primeira cirurgia cardíaca pediátrica pelo SUS

Foto: Bruna Ziekuhr/Hospital Santo AntônioUm recém-nascido de apenas seis dias de vida com cardiopatia congênita, foi o primeiro paciente do Hospit...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 12 horas

Em Faxinal dos Guedes, Carreta da Saúde da Mulher realiza exames para pacientes da região

Foto: Divulgação/SESSeguindo roteiro pelo estado, a Unidade Móvel Saúde da Mulher, do Governo de Santa Catarina, chegou na última semana ao municíp...
Saúde Há 1 dia

SUS oferece vacina contra bronquiolite para bebês prematuros

Crianças com comorbidade também poderão receber proteção

Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 35°
28° Sensação
2.57 km/h Vento
56% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h10 Nascer do sol
19h27 Pôr do sol
Quinta
38° 17°
Sexta
39° 19°
Sábado
31° 19°
Domingo
34° 16°
Segunda
36° 18°
Últimas notícias
Geral Há 16 minutos

Mesmo com medida protetiva, mulher é vítima de feminicídio no Rio
Geral Há 16 minutos

SP: incêndio atinge comunidade em Santos
Política Há 1 hora

Não há mais razão para manter escala 6x1 e jornada de 44h, diz senador
Educação Há 1 hora

Olimpíada Brasileira de Matemática está com inscrições abertas
Economia Há 1 hora

Rotas de integração no continente podem reduzir custos comerciais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 +0,32%
Euro
R$ 6,20 +0,33%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 404,939,23 -0,45%
Ibovespa
181,708,23 pts -2.14%
Mega-Sena
Concurso 2968 (03/02/26)
10
11
22
26
36
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6944 (03/02/26)
02
08
30
56
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3604 (03/02/26)
01
02
03
06
07
08
11
13
15
16
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2883 (02/02/26)
03
05
13
16
21
28
33
35
40
43
47
53
61
63
71
73
76
77
81
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2920 (02/02/26)
09
10
16
20
34
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias