Comissão de Comunicação elege Maria Rosas como nova presidente

A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados elegeu como presidente a deputada Maria Rosas (Republicanos-SP).

A parlamentar está em seu segundo mandato como deputada federal, é professora especializada em alfabetização e pós-graduada em gestão pública.

Maria Rosas também ocupa o cargo de 2ª procuradora-adjunta da Procuradoria da Mulher da Câmara e é titular da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência.

Os nomes dos presidentes das comissões foram definidos por acordo entre as lideranças partidárias. Os vice-presidentes das comissões ainda não foram escolhidos.