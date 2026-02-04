Luiz Nishimori é eleito para presidir a Comissão de Agricultura da Câmara

O deputado Luiz Nishimori (PSD-PR) foi eleito presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados para o ano legislativo de 2026.

Nishimori destacou a sua afinidade com as pautas ligadas à agropecuária. “Meu compromisso e responsabilidade aumentam cada vez mais. Pode ter certeza do meu comprometimento com as pautas e que nós vamos juntos realizar um excelente trabalho por este setor de grande importância para o nosso país. Um segmento que literalmente sustenta as bases estruturais do nosso país”, disse.

Perfil

Luiz Nishimori está em seu quarto mandato como deputado federal. Anteriormente, foi deputado estadual no Paraná por duas legislaturas. Ele também preside o Grupo Parlamentar Brasil/Japão.

Os presidentes das comissões foram definidos por acordo entre as lideranças partidárias. Os vice-presidentes das comissões ainda não foram eleitos.