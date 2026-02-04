Saulo Pedroso é eleito presidente da Comissão do Esporte

A Comissão do Esporte elegeu, por unanimidade, o deputado Saulo Pedroso (PSD-SP) para presidir o colegiado neste ano.

Pedroso afirmou que o esporte é um tema estruturante no país e que vários assuntos, de segurança a educação, podem ser analisados a partir da perspectiva do esporte. "Vamos ter oportunidade de crescer olhando o esporte como geração de emprego e renda, saúde, lazer e entretenimento, inclusão, alto rendimento", afirmou. Ele ressaltou que, durante sua gestão como prefeito de Atibaia (interior de São Paulo), desenvolveu diversos projetos de modalidades esportivas em parceria com diferentes entidades.

Perfil

Empresário, Pedroso está em seu primeiro mandato como deputado federal. Ele foi vereador e, depois, prefeito de Atibaia por dois mandatos consecutivos.

Atribuições

Entre outros temas, cabe à Comissão do Esporte debater e votar propostas relacionadas ao sistema desportivo nacional e sua organização; política e plano nacional de educação física e desportiva; normas gerais sobre desporto; e Justiça desportiva.