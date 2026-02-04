Quarta, 04 de Fevereiro de 2026
20°C 35°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rollemberg é o novo presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência elegeu como presidente o deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF). Ele ressaltou que a de...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
04/02/2026 às 18h04
Rollemberg é o novo presidente da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência
Zeca Ribeiro /Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência elegeu como presidente o deputado Rodrigo Rollemberg (PSB-DF). Ele ressaltou que a defesa dessa parcela da população representa um tema essencial para a construção de um país mais justo, solidário e generoso.

O deputado garantiu que irá trabalhar com diálogo e dar continuidade às ações do presidente anterior da comissão, deputado Duarte Jr. (PSB-MA).

Rollemberg afirmou que vai trabalhar junto com o Ministério Público do Trabalho e com as entidades representativas dos movimentos sociais, da sociedade civil, da comunidade acadêmica, dos governos estaduais e do governo federal. "Essa é uma característica que sempre levei em todos os cargos que tive a honra de ocupar na minha vida: trabalhar com diálogo, ouvindo, buscando construir pontes, construir consenso, para que a gente possa avançar nesta pauta, que não é nova para mim. Pretendo agora, com disposição renovada e atualizando os conhecimentos e os desafios sobre o tema, que a gente possa dar continuidade a esse trabalho fantástico liderado pelo deputado Duarte Jr.”

Ao deixar a presidência, Duarte Jr. falou sobre a atuação da comissão em 2025. Segundo disse, o colegiado realizou 75 reuniões, aprovou 481 projetos e mais de 700 requerimentos.

Orçamento
Rodrigo Rollemberg ainda assumiu o compromisso de trabalhar para ampliar o orçamento federal para as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência.

Perfil
Com uma longa carreira na política, Rodrigo Rollemberg foi governador do Distrito Federal entre 2015 e 2019. De 2011 a 2019 também teve mandato como senador. Além disso, já foi deputado federal na legislatura de 2007 a 2011.

Começou a carreira parlamentar na Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde atuou por dois mandatos, entre 1995 e 2003.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Dr. Frederico é o novo presidente da Comissão de Legislação Participativa

O deputado vai dar continuidade ao debate de casos de violência contra animais

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Juliana Cardoso é eleita presidente da Comissão da Amazônia

Deputada quer avançar nas políticas de combate ao desmatamento e ao garimpo ilegal

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Eleito para Comissão de Defesa do Consumidor, Clodoaldo Magalhães quer debater atuação de planos de saúde

O deputado é medico e ressaltou a vulnerabilidade dos consumidores nas relações de consumo

 Pablo Valadares / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Quatro frentes parlamentares se unem para lançar Coalizão dos Biocombustíveis

Deputados querem regulamentar leis do setor a abrir mais espaço no mercado internacional para produtos brasileiros

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Delegada Ione é eleita presidente da Comissão de Administração e Serviço Público

A deputada Delegada Ione (Avante-MG) foi eleita, por unanimidade, nesta quarta-feira (4) presidente da Comissão de Administração e Serviço Público ...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 20° Máx. 35°
28° Sensação
2.57 km/h Vento
56% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h10 Nascer do sol
19h27 Pôr do sol
Quinta
38° 17°
Sexta
39° 19°
Sábado
31° 19°
Domingo
34° 16°
Segunda
36° 18°
Últimas notícias
Geral Há 16 minutos

Mesmo com medida protetiva, mulher é vítima de feminicídio no Rio
Geral Há 16 minutos

SP: incêndio atinge comunidade em Santos
Política Há 1 hora

Não há mais razão para manter escala 6x1 e jornada de 44h, diz senador
Educação Há 1 hora

Olimpíada Brasileira de Matemática está com inscrições abertas
Economia Há 1 hora

Rotas de integração no continente podem reduzir custos comerciais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 +0,32%
Euro
R$ 6,20 +0,33%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 404,939,23 -0,45%
Ibovespa
181,708,23 pts -2.14%
Mega-Sena
Concurso 2968 (03/02/26)
10
11
22
26
36
46
Ver detalhes
Quina
Concurso 6944 (03/02/26)
02
08
30
56
61
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3604 (03/02/26)
01
02
03
06
07
08
11
13
15
16
19
21
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2883 (02/02/26)
03
05
13
16
21
28
33
35
40
43
47
53
61
63
71
73
76
77
81
89
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2920 (02/02/26)
09
10
16
20
34
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias