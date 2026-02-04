Novo presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Jadyel Alencar defende tecnologias digitais

A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados elegeu o deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI) para presidente.

Dentre as prioridades para este ano, o deputado destacou o desenvolvimento tecnológico. Para ele, não existe mais separação entre economia digital e convencional, e a tecnologia se torna cada vez mais essencial para o país.

“A tecnologia já está no campo, na indústria, no comércio, nos serviços e no dia a dia da nossa população. Quando falamos de economia digital, estamos falando de investimentos, de inovação, de novas oportunidades de negócios, de um país mais preparado para o futuro", afirmou.

Alencar defendeu que o tema seja um dos eixos centrais do trabalho da comissão.

"O Brasil não pode apenas ser consumidor de tecnologia criada fora do país. Precisamos gerar a oportunidade aqui, atrair investimentos, criar empregos qualificados, que fortalecerão nossa economia e a nossa soberania”, disse.

Perfil

Parlamentar no exercício do primeiro mandato, Jadyel Alencar é empresário do setor de comércio. Na Câmara, é secretário da bancada negra. Além da Comissão de Desenvolvimento Econômico, integra como titular a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. Também atuou na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) das Lojas Americanas em 2023.

Jadyel Alencar sucede o deputado Lafayette de Andrada (Republicanos-MG) na presidência da Comissão de Desenvolvimento Econômico.