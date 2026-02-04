Daniela Reinehr é eleita presidente da Comissão de Turismo e anuncia plano de competitividade

A deputada Daniela Reinehr (PL-SC) foi eleita por unanimidade, nesta quarta-feira (4), presidente da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados.

Em seu discurso de posse, a parlamentar destacou que sua gestão buscará transformar resultados pontuais do setor em políticas permanentes e integradas.

A principal meta anunciada pela nova presidente é a criação de um plano nacional de competitividade do turismo brasileiro. Segundo a deputada, o objetivo é estabelecer metas claras e mensuráveis para:

aumentar o fluxo de turistas nacionais e internacionais;

ampliar a geração de empregos no setor; e

elevar a participação do turismo no PIB do Brasil.

Daniela Reinehr enfatizou que o plano não será apenas um documento formal, mas um planejamento construído em conjunto com prefeitos, lideranças do setor e parlamentares.

"Queremos que o turismo brasileiro seja reconhecido não apenas pelas suas belas paisagens, mas por organização, por eficiência e sustentabilidade", afirmou.

Pilares da gestão

A parlamentar definiu que a condução dos trabalhos na comissão em 2026 será baseada em uma agenda estratégica fundamentada em sustentabilidade, inovação, promoção nacional e internacional.

Para Daniela Reinehr, o turismo deve ser tratado como prioridade pelos governos, funcionando como um motor de desenvolvimento.

"Se o Brasil quer crescer de uma forma rápida, sustentável e com o emprego distribuído em todos os estados, o caminho passa obrigatoriamente pelo turismo", declarou a deputada.

Diálogo com o setor produtivo

A nova presidente assumiu o compromisso de manter a comissão conectada com o que chamou de "Brasil real", pessoas que fazem o turismo acontecer na ponta.

“Os guias, os pequenos empreendedores, os donos de pousada, de hotéis, de restaurantes, as agências de viagem, o pessoal da aviação, dos eventos, da cultura, do lazer, nossos prefeitos e vereadores”, listou. “Vocês não são apenas um apêndice da nossa economia. Vocês são a economia real acontecendo todos os dias, em todos os cantos do Brasil.”

Perfil

Advogada e produtora rural, Daniela Reinehr tem 48 anos e está em seu primeiro mandato na Câmara, tendo atuado em diversas comissões.

Antes de se eleger parlamentar, foi vice-governadora de Santa Catarina de 2019 a 2023.

Ela sucede o deputado Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG) no comando da Comissão de Turismo.