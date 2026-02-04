Giovani Cherini assume a presidência da Comissão de Saúde e defende foco em prevenção

O deputado Giovani Cherini (PL-RS) foi eleito nesta quarta-feira (4) presidente da Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, com 38 votos favoráveis e 6 em branco.

Em seu discurso de posse, o parlamentar destacou que a prioridade de seu mandato será o fortalecimento da saúde preventiva e das práticas integrativas no Sistema Único de Saúde (SUS).

Cherini afirmou que a criação de um sistema de saúde preventiva é urgente, focando na mudança de hábitos e no bem-estar integral – físico, mental, espiritual e emocional.

Na avaliação do deputado, o Brasil enfrenta problemas por negligenciar cuidados básicos cotidianos.

“Para mim, o mais importante é a prevenção. Vivemos em um país que come mal, dorme mal, não faz exercício físico e não bebe água, que são as coisas elementares do autocuidado”, comentou.

Cherini informou que a comissão realizará audiências públicas e campanhas para promover a saúde integrativa. Entre as pautas citadas estão o combate ao câncer e ao infarto e uma maior atenção às pessoas idosas.

Emendas parlamentares

Além do foco preventivo, o deputado comprometeu-se a garantir que os recursos cheguem à ponta do sistema, especialmente aos hospitais que dependem de verbas federais.

“Meu compromisso é priorizar emendas parlamentares aqui para que elas sejam executadas onde precisam ser executadas. Vocês sabem que muitos hospitais hoje vivem das emendas”, afirmou. “Se o SUS é um direito de todos e uma obrigação do Estado, nós precisamos fazer valer isso.”

O parlamentar também compartilhou sua experiência pessoal, relatando ter sobrevivido a um câncer de garganta em estágio avançado.

Sobre a condução dos trabalhos, Cherini destacou que pretende atuar de forma coordenada com os demais integrantes do colegiado, prezando pela escuta e pela solidariedade.

“A minha opinião é muito importante, mas não é mais importante que a de todos os membros desta comissão. Tenho um bom ouvido, vou ouvir muito”, disse.

Perfil

Giovani Cherini tem 65 anos de idade e foi deputado estadual no Rio Grande do Sul antes de se eleger para a Câmara dos Deputados, onde está em seu quarto mandato consecutivo.

Foi presidente da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e atualmente coordena a Frente Parlamentar Mista em Defesa das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde e da Felicidade (Frente Holística).