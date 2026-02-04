Cleitinho defende Gás do Povo e critica vistoria periódica de veículos

Em pronunciamento no Plenário na terça-feira (3), o senador Cleitinho (Republicanos-MG) destacou a aprovação pelo Senado da medida provisória do Programa Gás do Povo ( MP 1.313/2025 ). O parlamentar afirmou que, apesar de se declarar oposição ao governo federal, vota favoravelmente a propostas que, segundo ele, beneficiem diretamente a população.

— Eu não sou aliado do presidente Lula, não serei aliado dele; sou oposição, mas não sou oposição ao Brasil. Tudo que for a favor do povo, em benefício do povo, eu vou votar — declarou o senador, ao justificar seu posicionamento favorável à MP.

Cleitinho argumentou que não considera legítimo que agentes públicos critiquem benefícios sociais enquanto persistirem auxílios e vantagens concedidos a integrantes dos três Poderes. Para o senador, esse contexto reforça a necessidade de o Congresso apoiar políticas voltadas à população de baixa renda.

O parlamentar também criticou um projeto de lei da Câmara que trata da obrigatoriedade de vistoria periódica em veículos com mais de cinco anos de uso. Segundo ele, se o PL 3.507/2025 se tornar lei, os custos para os proprietários de automóveis aumentarão, somando-se a despesas como impostos, taxas de licenciamento, pedágios e seguros. O senador defendeu que a matéria seja barrada nas comissões e que o Legislativo concentre esforços na redução de impostos e encargos.

O senador fez ainda um relato pessoal sobre a volta da leucemia de seu irmão Matheus e pediu compreensão para se afastar temporariamente de debates eleitorais.