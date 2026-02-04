Dia Mundial de Combate ao Câncer destaca prevenção e fortalecimento da rede oncológica em Santa Catarina

Foto: Divulgação /SES

Neste Dia Mundial de Combate ao Câncer, celebrado em 4 de fevereiro, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce no enfrentamento da doença, que está entre as principais causas de morte no mundo. Somente em 2025, o Brasil registrou mais de 440 mil novos casos da enfermidade, sendo mais de 29 mil em Santa Catarina, conforme dados do DataSUS .

Entre os tipos mais frequentes estão os cânceres de mama, pulmão, cólon, reto e próstata. Cerca de um terço das mortes está associado a fatores de risco como tabagismo, excesso de peso, consumo de álcool, alimentação inadequada e sedentarismo. Quando identificados precocemente e tratados de forma adequada, muitos casos podem ser curados, o que reforça a importância das ações desenvolvidas pela SES.

Atendimento e rede de cuidado

Santa Catarina conta com uma rede de saúde estruturada, que abrange desde consultas e exames até o diagnóstico e assistência especializada, com 19 hospitais habilitados. Os pacientes têm atendimento prioritário por meio da Linha de Cuidado à Atenção Integral ao Paciente Oncológico, iniciativa que garante mais agilidade e eficiência desde a confirmação do diagnóstico.

O cuidado tem início na Atenção Primária, nos municípios, onde é realizada a maior parte das mamografias pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Esse atendimento conta com o apoio dos Consórcios de Saúde, que recebem anualmente R$ 30 milhões do Governo do Estado, além de recursos do programa SC Levado a Sério.

Ainda no enfrentamento do câncer de mama, duas Unidades Móveis da Saúde da Mulher percorrem atualmente as regiões catarinenses por meio do Programa de Promoção e Prevenção da Saúde da Mulher, ampliando o acesso a exames e reduzindo a fila de espera.

“Em Santa Catarina, o fortalecimento da rede oncológica tem como prioridade reduzir o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento. Os repasses em estrutura, tecnologia e organização permitem ampliar o acesso, dar agilidade aos exames e garantir um cuidado ainda mais qualificado em todas as regiões do estado”, salientou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

A reformulação da Política Estadual do Paciente Oncológico também trouxe avanços importantes, como o encaminhamento antecipado de pessoas com suspeita da doença para as Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) e a separação das filas de cirurgias oncológicas das eletivas. As medidas garantem prioridade aos casos de câncer e já apresentam resultados positivos, em 2024 foram realizadas 19.530 cirurgias oncológicas, 41,5% a mais do que em 2022 quando foram feitos 13.802 procedimentos. Até novembro de 2025 o Estado realizou 17.747 cirurgias.

Para qualificar ainda mais a assistência, o Estado investe na expansão de estruturas e serviços, com novos aceleradores lineares e bunkers. Entre as instituições beneficiadas estão o Centro de Pesquisas Oncológicas (Cepon), em Florianópolis, o Hospital Universitário Santa Terezinha (HUST), em Joaçaba, que ainda recebeu R$ 8 milhões para ampliar o bloco de oncologia e foi contemplado com a habilitação federal de alta complexidade para radioterapia. Em Rio do Sul, o Hospital Regional do Alto Vale conta com R$ 16 milhões para a aquisição dos itens. No Hospital Tereza Ramos, em Lages, o bunker destinado à radioterapia está em fase de licitação.

Acesso aos serviços

Para o acesso aos serviços especializados da Secretaria de Estado da Saúde, é necessário que o cidadão procure a Unidade Básica de Saúde mais próxima da sua residência. Após a avaliação clínica, a equipe realiza o encaminhamento e o agendamento da consulta com especialista por meio do sistema de regulação, assegurando organização e transparência no fluxo de atendimento.

Serviços disponibilizados no Estado

Blumenau

Hospital Santo Antonio/Fundação Hospitalar de Blumenau (Unacon com serviços de Radioterapia e de Hematologia/Oncologia Pediátrica/Cirurgia Oncológica)

Chapecó

Hospital Regional do Oeste/Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira (Unacon com serviços de Radioterapia e de Hematologia/Cirurgia Oncológica)

Criciúma

Hospital São José/Sociedade Caritativa Santo Agostinho (Unacon com serviços de Radioterapia e de Hematologia/Cirurgia Oncológica)

Florianópolis

Centro de Pesquisas Oncológicas – Cepon (Unacon com Serviço de Radioterapia e de Hematologia)

Hospital Governador Celso Ramos (Hospital Geral com Cirurgia Oncológica)

Hospital Carmela Dutra (Hospital Geral com Cirurgia Oncológica)

Hospital Infantil Joana de Gusmão (Unacon com Oncologia Pediátrica)

Hospital Universitário/Universidade Federal de Santa Catarina (Unacon com serviço de Hematologia)

Itajaí

Hospital e Maternidade Marieta Konder Bornhausen/Inst. das Pequenas Missionárias Mª Imaculada (Unacon com serviços de Radioterapia/Cirurgias Oncológicas)

Jaraguá do Sul

Hospital São José/ Sociedade Divina Providência (Unacon com serviço de Radioterapia)

Joaçaba

Hospital Universitário Santa Terezinha/Fundação Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unacon com serviços de radioterapia/Cirurgia Oncológica)

Joinville

Hospital Municipal São José (Cacon com Cirurgias Oncológicas)

Hospital Materno Infantil Dr Jesser Amarante Faria (Unacon com Oncologia Pediátrica)

Lages

Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos (Unacon com serviço de Radioterapia)

Porto União

Hospital de Caridade São Braz de Porto União (Unacon)

Rio do Sul

Hospital Regional Alto Vale (Unacon)

São Bento do Sul

Hospital e Maternidade Sagrada Família (Unacon)

Tubarão

Hospital Nossa Senhora da Conceição/Sociedade Divina Providência (Unacon com serviços de radioterapia)

São Miguel do Oeste

Hospital Terezinha Gaio Basso (Unacon)

