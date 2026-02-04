Após habilitação estadual, Hospital Santo Antônio realiza primeira cirurgia cardíaca pediátrica pelo SUS

Foto: Bruna Ziekuhr/Hospital Santo Antônio

Um recém-nascido de apenas seis dias de vida com cardiopatia congênita, foi o primeiro paciente do Hospital Santo Antônio de Blumenau a passar pela cirurgia cardíaca pediátrica eletiva pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O procedimento aconteceu na última quinta-feira, 29, após a entidade ser habilitada pelo Governo de Santa Catarina como Unidade de Assistência de Alta Complexidade Cardiovascular no início deste ano.

“Nós não sabíamos que o nosso bebê era cardiopata. Foi somente após o nascimento que descobrimos, graças à equipe médica. Eles realizaram os primeiros procedimentos, perceberam que havia algo errado e tomaram todas as providências para descobrir o que era”, relembra a mãe do bebê, Natalia Zuchi Neris da Rosa.

O reconhecimento marca uma nova fase para a instituição e garante mais acesso aos pacientes da região. “A habilitação representa a possibilidade de continuar salvando vidas e oferecendo um atendimento especializado a famílias, com excelência e segurança”, avaliou o gerente geral do Hospital Santo Antônio, Rafael Bertuol.

A cirurgia teve como objetivo aumentar o fluxo sanguíneo para os pulmões e foi conduzida pelo cirurgião cardiovascular da unidade, Décio Cavalet Abuchaim, com a participação dos cirurgiões Eduardo Mota e Cléber Gonçalves, o anestesista Diego Toso Simões de Oliveira, além da equipe de enfermagem e demais profissionais que atuaram diretamente no procedimento e no cuidado ao paciente.

A operação ocorreu de maneira bem-sucedida. Atualmente, a criança permanece internada na instituição e, posteriormente, será acompanhada no Ambulatório de Cardiologia Pediátrica.

“A condição, pouco frequente, exigia o uso de medicações específicas e tratamento ainda nos primeiros dias de vida”, explica o cirurgião cardiovascular e responsável pelo procedimento, Décio Cavalet Abuchaim.

Sobre a habilitação

A habilitação estadual foi oficializada por meio da Portaria de Autorização nº 02/2026, da Secretaria de Estado da Saúde (SES), no dia 6 de janeiro de 2026.

Com isso, o Hospital Santo Antônio passou a integrar oficialmente a rede estadual de alta complexidade em cardiologia pediátrica para cirurgias eletivas. O ambulatório pré-operatório passou a funcionar no final de janeiro, ampliando o atendimento à comunidade.

A estrutura do Hospital Santo Antônio inclui UTI pediátrica e Neonatal equipadas e centro cirúrgico. Também conta com uma equipe multidisciplinar preparada para garantir o cuidado integral às crianças.

