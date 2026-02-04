Quarta, 04 de Fevereiro de 2026
Em Faxinal dos Guedes, Carreta da Saúde da Mulher realiza exames para pacientes da região

Foto: Divulgação/SESSeguindo roteiro pelo estado, a Unidade Móvel Saúde da Mulher, do Governo de Santa Catarina, chegou na última semana ao municíp...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
04/02/2026 às 09h43
Em Faxinal dos Guedes, Carreta da Saúde da Mulher realiza exames para pacientes da região
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/SES

Seguindo roteiro pelo estado, a Unidade Móvel Saúde da Mulher, do Governo de Santa Catarina, chegou na última semana ao município de Faxinal dos Guedes, no Extremo Oeste catarinense. A carreta está instalada ao lado do Centro de Cultura e Eventos (Rua 30 de Outubro, 197-253, Centro), para realizar exames de mamografia e ultrassonografias para mulheres da região.

Durante a estadia na cidade, a expectativa é o agendamento de 1.440 mamografias e 1.080 ultrassonografias. O atendimento é destinado a pacientes cadastradas no Sistema de Regulação da Secretaria de Estado da Saúde (SES), respeitando a ordem da fila. Os serviços ocorrem de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h, com a possibilidade de abertura aos sábados.

“A mamografia é o principal exame para o rastreamento do câncer de mama e uma ferramenta essencial para a detecção precoce da doença. A Carreta da Mulher reforça o compromisso do Governo do Estado em ampliar o acesso aos serviços e garantir a oportunidade de diagnóstico no tempo certo. Nosso maior objetivo é cuidar da saúde e salvar vidas”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

A iniciativa integra o Programa de Promoção e Prevenção da Saúde da Mulher do Governo do Estado. A unidade é equipada com mamógrafo e aparelho de ultrassom, além de contar com uma equipe multiprofissional composta por médico radiologista, técnico em radiologia e técnico de enfermagem, garantindo qualidade e segurança nos procedimentos.

Com investimento aproximado de R$ 18 milhões, o Governo de Santa Catarina disponibilizou duas carretas para percorrer as 17 Regiões de Saúde do estado. A previsão é executar mais de 40 mil exames, com encaminhamento à rede de saúde sempre que houver necessidade de acompanhamento complementar.

Mais informações:

Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]

Foto: Reprodução/Secom SC
