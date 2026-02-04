Conselho de Ética pode votar nesta quarta parecer preliminar sobre denúncia contra Lindbergh Farias

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados reúne-se nesta quarta-feira (4) para discussão e votação do parecer preliminar do relator, deputado Fernando Rodolfo (PL-PE), referente à denúncia contra o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) ( Representação 9/25 ).

A reunião está marcada para as 14 horas, no plenário 11.

Na representação, o partido Novo acusa o parlamentar de divulgar, em redes sociais, imputações falsas ao deputado Marcel van Hattem (Novo-RS).

A análise do parecer é etapa inicial do processo no colegiado e pode levar à abertura de investigação sobre possível quebra de decoro parlamentar.