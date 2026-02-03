Coronel Meira é eleito presidente da Comissão de Segurança Pública

A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados elegeu nesta terça-feira (3) o deputado Coronel Meira (PL-PE) como presidente.

O deputado, integrante da Polícia Militar de Pernambuco, afirmou que a segurança pública é a principal preocupação dos brasileiros. “Precisamos fortalecer urgentemente a segurança urbana. O povo brasileiro não suporta mais a ação de criminosos e do crime organizado em todo o país”, disse.

Ele destacou que a valorização dos policiais, incluindo piso salarial e bancos de horas, o combate ao crime organizado e a recriação do Ministério da Segurança Pública serão prioridades da comissão em 2026.