Luiz Philippe de Orleans e Bragança é eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara

O deputado Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL-SP) foi eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados.

Para ele, o Brasil perdeu influência no cenário mundial e isso será prioridade de seu mandato. “No campo internacional, vamos reposicionar o Brasil como uma nação previsível, confiável e comprometida com a soberania, a legalidade e a democracia. A diplomacia parlamentar será essencial, exercida com independência e responsabilidade”, disse Luiz Philippe.

Ele afirmou que a política migratória e o crescimento do crime organizado transnacional e do narcotráfico serão áreas de foco da comissão neste ano.

Luiz Philippe de Orleans e Bragança é administrador, cientista político e escritor.