Morre o ex-deputado federal José Borba

Morreu nesta terça-feira (3), aos 76 anos, o ex-deputado federal José Borba, do MDB do Paraná. Borba também foi prefeito e vereador de Jandaia do Sul (PR). A causa da morte não foi informada.

Borba nasceu em 14 de julho de 1949. Contador de formação, também atuou como empresário e pecuarista. Sua carreira política teve início na Câmara Municipal de Jandaia do Sul, onde exerceu o cargo de vereador entre 1977 e 1981. Anos depois, foi eleito prefeito do município por dois mandatos: 1989 a 1993 e 2009 a 2012.

Foi eleito deputado federal pelo Paraná, mandato que exerceu por três legislaturas consecutivas, entre 1995 e 2005. Foi líder do MDB na Câmara entre 2004 e 2005. Envolvido no processo do chamado "mensalão", renunciou ao mandato de deputado em 2005.