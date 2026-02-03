Terça, 03 de Fevereiro de 2026
Morre o ex-deputado federal José Borba

Morreu nesta terça-feira (3), aos 76 anos, o ex-deputado federal José Borba, do MDB do Paraná. Borba também foi prefeito e vereador de Jandaia do S...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
03/02/2026 às 19h38

Morreu nesta terça-feira (3), aos 76 anos, o ex-deputado federal José Borba, do MDB do Paraná. Borba também foi prefeito e vereador de Jandaia do Sul (PR). A causa da morte não foi informada.

Borba nasceu em 14 de julho de 1949. Contador de formação, também atuou como empresário e pecuarista. Sua carreira política teve início na Câmara Municipal de Jandaia do Sul, onde exerceu o cargo de vereador entre 1977 e 1981. Anos depois, foi eleito prefeito do município por dois mandatos: 1989 a 1993 e 2009 a 2012.

Foi eleito deputado federal pelo Paraná, mandato que exerceu por três legislaturas consecutivas, entre 1995 e 2005. Foi líder do MDB na Câmara entre 2004 e 2005. Envolvido no processo do chamado "mensalão", renunciou ao mandato de deputado em 2005.

Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Átila Lira é eleito presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara

A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados elegeu o deputado Átila Lira (PP-PI) como presidente para o ano de 2026. “Espe...

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Coronel Meira é eleito presidente da Comissão de Segurança Pública

Comissão terá foco em segurança urbana, valorização de policiais e combate ao crime organizado

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Luiz Philippe de Orleans e Bragança é eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara

Deputado quer retomar influência do Brasil no cenário mundial

 Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Comissão de Minas e Energia será presidida por Joaquim Passarinho

Por unanimidade (28 votos), o deputado Joaquim Passarinho (PL-PA) foi eleito presidente da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados nest...

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Plenário aprova reestruturação de carreiras dos servidores da Câmara e do Senado

Projetos buscam modernizar carreiras legislativas

Últimas notícias
Geral Há 2 horas

Santos: 5 barracos são destruídos em novo incêndio no Dique Vila Gilda
Justiça Há 2 horas

Justiça mantém prisão e diz que piloto não tem direito à cela especial
Câmara Há 2 horas

Átila Lira é eleito presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara
Câmara Há 2 horas

Coronel Meira é eleito presidente da Comissão de Segurança Pública
Câmara Há 3 horas

Luiz Philippe de Orleans e Bragança é eleito presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara

