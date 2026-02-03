Max Lemos é eleito presidente da Comissão de Trabalho

O deputado Max Lemos (PDT-RJ) foi eleito como presidente da Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados para o ano legislativo de 2026.

Max Lemos é advogado e está em seu primeiro mandato como deputado federal, mas já foi vereador e prefeito da cidade de Queimados (RJ); deputado estadual; e secretário de Infraestrutura e Obras do estado do Rio de Janeiro.

Lemos declarou que vai buscar o equilíbrio e o debate durante os trabalhos da comissão. “É claro que o contraditório faz parte, mas o que nós vamos abrir aqui é uma grande discussão sempre. Está aberto o diálogo. Vamos ouvir muito. Você não pode melhorar para o trabalhador e sacrificar o setor produtivo, e também o trabalhador não pode pagar o preço com o sofrimento em nome de qualquer segmento.”