Claudio Cajado é o novo presidente da Comissão de Viação e Transportes

A Comissão de Viação e Transportes elegeu como presidente o deputado Claudio Cajado (PP-BA), que está em seu oitavo mandato como deputado federal.

Cajado é formado em Direito e já exerceu as funções de corregedor e de procurador parlamentar da Câmara dos Deputados. Ele destaca que vai buscar o consenso entre os membros da comissão durante as votações, mas que o debate é necessário.

"Eu já tive a oportunidade de presidir algumas comissões, e o importante é estarmos com o mesmo objetivo e interesse. Obviamente que aqui não vamos cercear nenhuma opinião. Vamos poder divergir à vontade. Agora, voto, na democracia, é o da maioria. Feita a maioria no voto, a matéria segue para o trâmite da Casa em outras comissões ou de forma deliberativa para o Senado."

O nome do presidente da comissão de Viação e Transportes foi sugerido por acordo entre as lideranças partidárias. Os vice-presidentes ainda não foram definidos.