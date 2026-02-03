Terça, 03 de Fevereiro de 2026
Humberto Costa defende realizações do governo Lula em 2025

O senador Humberto Costa (PT-PE) disse nesta terça-feira (3) ter certeza de que 2026 será um ano de grandes entregas ao povo brasileiro. Segundo el...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
03/02/2026 às 19h09
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Humberto Costa (PT-PE) disse nesta terça-feira (3) ter certeza de que 2026 será um ano de grandes entregas ao povo brasileiro. Segundo ele, é possível ter essa perspectiva com base nas realizações do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nos últimos três anos e, especialmente, no ano de 2025.

O senador elencou uma série de medidas nas áreas de saúde, educação e economia que, segundo ele, beneficiaram a população.

— O fato é que quem apostou contra o governo Lula errou, e errou muito. Chegamos ao fim do terceiro ano de mandato com avanços e recordes históricos — afirmou o senador ao discursar no Plenário.

Humberto destacou o fato de o produto interno bruto (PIB) ter crescido pelo terceiro ano consecutivo além das previsões de analistas econômicos. Também lembrou que o dólar teve a maior queda em nove anos e que a bolsa de valores de São Paulo registrou 34% de crescimento, chegando à marca de 160 mil pontos.

O senador comemorou a inflação de 4,26%, a menor em sete anos, e o crescimento real do salário mínimo. Conforme informou, com a oferta de mais empregos, cerca de 2 milhões de famílias ampliaram a sua renda e deixaram de utilizar o Bolsa Família. Além disso, ele ressaltou a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil.

— Estou certo de que o povo brasileiro está experimentando, no seu dia a dia, todas essas mudanças positivas que estão acontecendo. E não vamos parar, porque neste ano o presidente Lula seguirá trabalhando pelo Brasil e pelos brasileiros, que querem conquistas, e não baderna e atraso.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
