CRE vota acordo de defesa com Eslovênia e convenção sobre destroços marítimos

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado durante reunião em dezembro passado - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado pode votar nesta quarta-feira (4), em reunião que começa às 10h, o projeto que aprova o acordo de cooperação na área de defesa entre Brasil e Eslovênia.

O Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 293/2024 trata do acordo, assinado em 2023, que cria um arcabouço jurídico para ampliar a parceria bilateral em áreas entre os dois países nessa área.

O texto prevê diversos campos de cooperação: política e legislação de defesa, educação e treinamento militar, controle de armas e desarmamento, tecnologia de defesa e medicina militar, entre outros. Também prevê formas de cooperação: cooperação nas áreas de pesquisa e

desenvolvimento, visitas oficiais, reuniões de trabalho, cursos, estágios e seminários, entre outros.

O projeto, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, conta com relatório favorável do senador Sergio Moro (União-PR).

Destroços marítimos

Também está na pauta da comissão o PDL 269/2024 , projeto de decreto legislativo que aprova a Convenção Internacional sobre a Remoção de Destroços.

Essa convenção, que está em vigor desde 2015, estabelece regras para prevenir riscos à navegação e ao meio ambiente marinho causados por embarcações ou objetos naufragados.

O texto define critérios para identificar riscos, atribui ao proprietário do navio a responsabilidade pela remoção dos destroços e exige seguro ou garantia financeira para embarcações com arqueação bruta igual ou superior a 300 toneladas. Além disso, estimula a cooperação entre os Estados-partes e exceções para navios de guerra ou estatais em serviço não comercial.

Já aprovada na Câmara, a proposta conta com relatório favorável do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS).

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado é presidida por senador Nelsinho Trad (PSD-MS).

Lurya Rocha, sob supervisão de Dante Accioly