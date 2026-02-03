Terça, 03 de Fevereiro de 2026
Flávio Arns destaca atuação de instituições de ensino e de saúde do Paraná

Em pronunciamento nesta terça-feira (3), o senador Flávio Arns (PSB-PR) apresentou votos de aplauso a duas instituições da área de educação e saúde...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
03/02/2026 às 17h48
Flávio Arns destaca atuação de instituições de ensino e de saúde do Paraná
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento nesta terça-feira (3), o senador Flávio Arns (PSB-PR) apresentou votos de aplauso a duas instituições da área de educação e saúde do Paraná.

O primeiro voto de aplauso destacou os 20 anos de transformação do antigo Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná (Cefet) em Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), celebrados no dia 7 de outubro.

— Com 13 campi estrategicamente distribuídos pelo estado do Paraná, a UTFPR consolidou-se como um modelo de universidade pública voltada à inovação e à integração entre ensino, pesquisa e extensão, tornando-se protagonista em projetos nacionais e internacionais que unem academia, indústria, governo e sociedade — disse Flávio Arns.

O segundo voto de aplauso foi dedicado ao Hospital Pequeno Príncipe, de Curitiba. De acordo com o senador, a instituição é destaque nacional e internacional na atenção à saúde de crianças, reconhecido pela excelência médica e pelo atendimento humanizado que presta há décadas.

— Em 2025, foi agraciado, pelo quinto ano consecutivo, como o melhor hospital exclusivamente pediátrico da América Latina no ranking anual da revista News Week. A instituição também recebeu, recentemente, nota máxima no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed), divulgado pelo Ministério da Educação em janeiro deste ano — afirmou.

