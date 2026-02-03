Câmara aprova criação de cargos para ministérios da Educação e da Gestão

A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (3) o Projeto de Lei 5874/25, que cria 16 mil cargos no Ministério da Educação, outros 1.500 cargos no Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e cria o Instituto Federal do Sertão Paraibano. A proposta segue para análise do Senado Federal.

Para o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), o texto permite ao governo expandir a educação no país, levando institutos federais a regiões que ainda não contam com ensino superior.

Motta elogiou, em particular, a criação do instituto federal para o sertão da Paraíba. "Sempre lutei para que minha região pudesse ter a sua instituição de ensino técnico e superior", disse. Segundo Motta, essa é a maior notícia na área de educação para essa região "pobre e esquecida", que só com a educação conseguirá mudar a realidade de distorção social vivida.

"Estar presidindo a Câmara neste momento é motivo de alegria e realização. Essa criação será muito importante para o sertão da Paraíba", disse Motta.

De acordo com ele, a educação é ferramenta para brasileiros terem mais oportunidades, acessar formação técnica e superior e adentrar no mercado de trabalho com mais facilidade.

"Como representante sertanejo nesta Casa sei da importância deste dia para a população", declarou Motta.