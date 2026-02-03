Terça, 03 de Fevereiro de 2026
CRA deve votar redução de alíquota sobre calcário nesta quarta

A Comissão de Agricultura (CRA) inicia os trabalhos deliberativos de 2026 nesta quarta-feira (4), às 14h. Da pauta constam sete itens, entre eles o...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
03/02/2026 às 13h58
CRA deve votar redução de alíquota sobre calcário nesta quarta
O senador Zequinha Marinho é presidente da CRA - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão de Agricultura (CRA) inicia os trabalhos deliberativos de 2026 nesta quarta-feira (4), às 14h. Da pauta constam sete itens, entre eles o projeto de lei que reduz de 1% para 0,2% a alíquota da Compensação Financeira pela Exploração Mineral incidente sobre o calcário para uso agrícola.

O PL 3.591/2019 , do senador Luis Carlos Heinze (PP-RS), recebeu parecer favorável do senador Chico Rodrigues (PSB-RR). Segundo o autor da matéria, o Plano Nacional de Mineração — 2030 prevê que o consumo brasileiro de calcário aumentará para 94,1 milhões de toneladas em 2030, o que exige a criação de estímulos para a extração, já que o país atualmente é extremamente dependente do mercado internacional, muito afetado pela guerra na Ucrânia.

Hortas suspensas

Também está na pauta da CRA o PL 4.206/2026 que incentiva a criação de hortas comunitárias suspensas em escolas e unidades de assistência social.

O projeto, de autoria do senador Paulo Paim (PT-RS), recebeu parecer favorável da senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS). A proposição prevê que escolas públicas e privadas da educação básica, assim como os Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas), promovam, sempre que possível, o cultivo de hortas comunitárias suspensas com acessibilidade.

Alimentação escolar

A comissão deve analisar ainda o projeto que estimula o cumprimento de percentual mínimo de compra de alimentos da agricultura familiar para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae).

O PL 1/2024 , do senador Laércio Oliveira (PP-SE), recebeu parecer favorável na forma de um substitutivo da senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO).

O projeto inclui na lei a obrigação de que os estados e municípios que receberem recursos do Pnae comprovem ao poder executivo federal a destinação de ao menos 30% à agricultura familiar. Os municípios que fizerem a comprovação receberão bônus do Pnae de até 5% no ano seguinte. O bônus será proporcional ao percentual de aquisição de gêneros da agricultura familiar.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Parlamentares dão entrevista após protocolarem requerimento de abertura da comissão mista de inquérito - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 15 minutos

Pedido de criação da CPMI do Banco Master é protocolado no Congresso

Foi protocolado nesta terça-feira (3) requerimento para a criação de uma comissão parlamentar mista de inquérito (CPMI) no Congresso com objetivo d...

 A Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado durante reunião em dezembro passado - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 15 minutos

CRE vota acordo de defesa com Eslovênia e convenção sobre destroços marítimos

A Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado pode votar nesta quarta-feira (4), em reunião que começa às 10h, o projeto que aprova o acordo de...

 - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 35 minutos

Esperidião Amin apoia derrubada de veto ao PL da dosimetria

O senador Esperidião Amin (PP-SC) criticou, em pronunciamento no Plenário, o veto do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, aoPL da Dos...
Senado Federal Há 35 minutos

Dificuldade de cadastro no seguro-defeso recebe críticas em comissão mista

O Congresso instalou nesta terça-feira (3) comissão mista para analisar a medida provisória que muda as regras do pagamento do seguro-defeso. Por a...

 - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
Senado Federal Há 35 minutos

Flávio Arns destaca atuação de instituições de ensino e de saúde do Paraná

Em pronunciamento nesta terça-feira (3), o senador Flávio Arns (PSB-PR) apresentou votos de aplauso a duas instituições da área de educação e saúde...

