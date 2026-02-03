Cancelada reunião da CPI do Crime Organizado com governador do DF

Foi cancelada a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado marcada para esta terça-feira (3), na qual os senadores ouviriam o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha. O convite foi apresentado pelo relator da comissão, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), e integra a estratégia da CPI de ouvir gestores estaduais responsáveis pela formulação e execução das políticas de segurança pública.

Segundo o presidente da CPI, senador Fabiano Contarato (PT-ES), Ibaneis informou aos senadores que não compareceria à reunião, mas indicaria o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Sandro Avelar, para prestar as informações. No entanto, quem compareceu ao Senado nesta terça foi o secretário-executivo de Segurança Pública, Alexandre Patury. Por esse motivo, Contarato decidiu cancelar a sessão e comunicou que vai apresentar requerimento para a convocação de Ibaneis à comissão.

Requerimento

De acordo com o requerimento apresentado por Alessandro Vieira, a participação de Ibaneis Rocha permitirá discutir temas como combate à lavagem de dinheiro, descapitalização de facções e prevenção da infiltração do crime organizado em setores da economia e do Estado, tendo em vista a posição estratégica do Distrito Federal como sede dos Poderes da República.

Instalada no Senado para investigar a estrutura, a operação e as redes de influência do crime organizado em âmbito nacional, a CPI tem como foco entender como atuam as facções criminosas, quais são os principais entraves ao enfrentamento dessas organizações e que políticas públicas e estratégias de inteligência têm produzido melhores resultados.

Ao longo dos trabalhos, a comissão também pretende reunir subsídios para a elaboração de propostas legislativas e medidas de alcance nacional voltadas ao fortalecimento da segurança pública.