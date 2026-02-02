Segunda, 02 de Fevereiro de 2026
Feminicídio e crime organizado estão no foco do Judiciário, diz Fachin

Na sessão solene de abertura do ano legislativo , nesta segunda-feira (2), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, a...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
02/02/2026 às 18h48
Feminicídio e crime organizado estão no foco do Judiciário, diz Fachin
Presidente do STF, Fachin (ao lado de Davi Alcolumbre) apresentou a mensagem do Poder Judiciário ao Congresso - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

Na sessão solene de abertura do ano legislativo , nesta segunda-feira (2), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, afirmou que o feminicídio e o crime organizado estão entre as principais preocupações da Corte em 2026.

Na mensagem do Poder Judiciário ao Congresso, apresentada por ele aos senadores e deputados, o ministrodestacou a atenção aprocessos que tratam de crimes dolosos (intencionais) contra a vida, especialmente o feminicídio, “uma das maiores chagas sociais do país”. Entre as metas da corte — citadas por Fachin mais cedo na cerimônia de abertura do ano do Judiciário, no STF —, está a redução do prazo de análise das medidas protetivas de urgência para até 48 horas.

O presidente do Supremo também citou o empenho para diagnosticar a situação do crime organizado no país.

— Estamos estruturando um esforço de diagnóstico e coordenação nacional da Justiça Criminal, que será consolidado no Mapa Nacional do Crime Organizado — disse o ministro.

Fachin ressaltou ainda a continuidade do Programa Pena Justa (que busca reduzir a superlotação nas prisões e diminuir a reincidência no crime) e o apoio a mutirões para julgamento de questões raciais nos estados.

Harmonia entre Poderes

O presidente do STF reforçou o compromisso de cultivar a independência e a harmonia entre os Poderes, com deferência ao Congresso como representante das aspirações da população. Para Fachin, "é tempo de defender as instituições e o diálogo republicano", dentro dos limites da Constituição:

— A democracia só se sustenta quando as instituições são estáveis, éticas, previsíveis e respeitadas; quando seus membros se submetem às mesmas regras que exigem dos demais; e quando a Constituição permanece acima de qualquer vontade pessoal, política ou circunstancial. Os Poderes da República, em diálogo harmônico, dentro da independência respectiva, têm muito a contribuir para um país mais justo, livre e solidário.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
