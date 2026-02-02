CAE instala grupo para acompanhar investigações sobre o Banco Master

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado deve instalar nesta quarta-feira (4), às 10h, um grupo de trabalho para acompanhar as investigações sobre o Banco Master.

O senador Eduardo Braga (MDB-AM), que será um dos integrantes do grupo, afirmou em nota que "o grupo reforça o compromisso do Senado com a transparência e a integridade do sistema financeiro nacional, buscando assegurar que quaisquer irregularidades sejam devidamente apuradas”.

A Polícia Federal vem investigando as operações irregulares realizadas pelo banco, como a suposta fraude na venda de carteiras de crédito do Master para o Banco de Brasília (BRB), que pode ultrapassar R$ 12 bilhões.

Composição

A iniciativa para a criação do grupo de trabalho foi do presidente da CAE, senador Renan Calheiros (MDB-AL). A medida foi implementada por meio da Instrução Normativa n° 1/2026 .

Participarão do grupo os seguintes senadores: