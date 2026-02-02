Segunda, 02 de Fevereiro de 2026
Hospital Materno-Infantil Santa Catarina chega a marca de 20 mil partos

Foto: Divulgação/HmiscCom a chegada da pequena Helena, no final de semana, do Hospital Materno-Infantil Santa Catarina (Hmisc), em Criciúma, unidad...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
02/02/2026 às 17h28
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/Hmisc

Com a chegada da pequena Helena, no final de semana, do Hospital Materno-Infantil Santa Catarina (Hmisc), em Criciúma, unidade do Governo do Estado, chegou a marca de 20 mil partos, com o nascimento de 9.262 meninas e 10.966 meninos, realizados desde a sua reinauguração em dezembro de 2018.

“Mais do que um número, os 20 mil partos representam histórias, famílias e vidas que passaram pelo cuidado do Hmisc. Um marco que traduz a excelência assistencial e consolida a instituição como referência estadual no atendimento à gestação de alto risco”, destaca a gerente de enfermagem da unidade, Luana Ferrarini Ferrarezi.

Aos 28 minutos do sábado, 31, o forte choro de Helena foi comemorado por toda a equipe de Criciúma. A bebê, de 3,2 quilos e 51 centímetros, é filha de Gisele Ferreira de Souza e de Matheus de Souza Martins, moradores do Bairro Wosocris, em Criciúma. Já em trabalho de parto, Gisele foi recebida pela equipe do Hmisc na noite de sexta-feira, 30.

O suporte da técnica humanizada em todos os partos é uma das principais marcas do hospital e, segundo a coordenadora de enfermagem, Anne Kamillis Prudêncio Dias, o uso da bola suíça foi muito bem aceito por Gisele, o que auxiliou no alívio da dor, melhorando a mobilidade pélvica, favorecendo o encaixe da bebê e reduzindo a ansiedade. O resultado foi parto normal. Mamãe e bebê estão bem e em casa.

Participaram do plantão que realizou o parto 20 mil no Hmisc a residente Manoela Baú de Oliveira, a médica obstetra Iolanda de Souza Honorato, a pediatra Maitê Fiegenbaum e a equipe de enfermagem com a enfermeira Bruna Vitória Arruda e as técnicas de Elaine Alves de Oliveira, Rosinete dos Santos e Márcia Daniela Cizesck.

O Hospital Materno-Infantil Santa Catarina é administrado pelo Instituto de Desenvolvimento, Ensino e Assistência à Saúde (Ideas).

Mais informações:
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]

