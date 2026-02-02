Segunda, 02 de Fevereiro de 2026
17°C 32°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Senadores apontam acordo Mercosul-UE como prioridade em 2026

O Congresso Nacional deve priorizar a aprovação do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, assinado em janeiro. Foi o que disseram os sen...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
02/02/2026 às 16h43
Senadores apontam acordo Mercosul-UE como prioridade em 2026
Senadores governistas e de oposição deram declarações durante a abertura dos trabalhos legislativos - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado

O Congresso Nacional deve priorizar a aprovação do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, assinado em janeiro. Foi o que disseram os senadores Nelsinho Trad (PSD-MS), Teresa Cristina (PP-MS) e Rogério Carvalho (PT-SE) na cerimônia de abertura dos trabalhos legislativos nesta segunda-feira (2).

O acordo prevê que ambos os blocos eliminem ou reduzam gradualmente até 90% das tarifas de importação e exportação de diversos produtos no período de uma década. Também haverá aumento de cotas para produtos como carne, etanol, açúcar e arroz. As negociações transcorriam desde 1999.

Presidente da Comissão de Relações Exteriores (CRE), Nelsinho afirmou à TV Senado que o colegiado buscará criar uma subcomissão sobre o acordo já no início dos trabalhos.

— Na quinta-feira, na primeira reunião da comissão, vamos instituir o nosso plano de criação da subcomissão e, a partir daí, fazer o trâmite regimental. [O acordo] vai gerar dividendos positivos para o Brasil, principalmente para os setores da indústria e do agronegócio. Há uma vontade do presidente da Câmara e do presidente do Senado de dar toda a celeridade a essa pauta.

Líder do PT no Senado, Rogério afirmou que o texto é uma das prioridades do governo na volta dos trabalhos legislativos.

Caminho do projeto

É necessário que o novo acordo seja confirmado pelo Parlamento Europeu e pelos parlamentos de cada país do Mercosul, o que ocorrerá de forma independente. Não é preciso esperar a aprovação dos quatro parlamentos (de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) para que entre em vigor.

A Presidência da República deve enviar o acordo para a Câmara dos Deputados, o que ainda não ocorreu. O texto depois vai ao Senado e deve ser analisado na CRE. Acatado pelos senadores, o novo decreto legislativo permite ao presidente da República confirmar o tratado e inseri-lo na legislação brasileira por meio de decreto.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Presidente do STF, Fachin (ao lado de Davi Alcolumbre) apresentou a mensagem do Poder Judiciário ao Congresso - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Feminicídio e crime organizado estão no foco do Judiciário, diz Fachin

Na sessão solene de abertura do ano legislativo , nesta segunda-feira (2), o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, a...

 Hugo Motta citou entre as prioridades: segurança, IA, violência contra a mulher, acordo Mercosul-União Europeia, jornada 6x1 e relação entre trabalhadores e plataformas digitais - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Presidente da Câmara aponta pauta prioritária da Casa para este ano

Em 2026, a Câmara dos Deputados deve avançar na discussão de projetos relacionados aos seguintes temas: segurança pública, inteligência artificial,...

 Davi Alcolumbre e Hugo Motta abriram a cerimônia na área externa do Palácio do Congresso Nacional - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

Congresso Nacional abre ano legislativo de 2026 com prioridades dos 3 Poderes

Em sessão solene no Plenário Ulysses Guimarães, nesta segunda-feira (2), o Congresso Nacional deu início aos trabalhos legislativos de 2026. Entre ...

 Manifestantes invadem o Palácio do Planalto, em 2023: Congresso pode manter ou derrubar veto à redução das penas - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Senado Federal Há 1 hora

Debate sobre veto a PL da Dosimetria marca retorno do Legislativo

No retorno dos trabalhos legislativos, um dos temas centrais no Congresso Nacional é o veto total do governo ao chamado PL da Dosimetria, que prevê...

 Presidente do Senado conduziu a sessão do Congresso Nacional de abertura do ano legislativo - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Davi defende paz, diálogo e bom senso neste ano eleitoral

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que o Congresso Nacional inicia o ano de 2026 consciente de sua responsabilidade e do seu compromi...

Tenente Portela, RS
27°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 32°
27° Sensação
3.48 km/h Vento
46% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h08 Nascer do sol
19h28 Pôr do sol
Terça
35° 17°
Quarta
28° 17°
Quinta
33° 16°
Sexta
35° 18°
Sábado
32° 20°
Últimas notícias
Política Há 9 minutos

Motta promete avançar sobre escala 6x1 e trabalho por aplicativos
Turismo Há 9 minutos

Governo de Santa Catarina confirma novo voo da TAP e amplia ligação direta entre Florianópolis e Portugal
Câmara Há 38 minutos

Câmara aprova MP que libera R$ 83,5 milhões para combate a pragas e doenças em animais ou plantas
Política Há 38 minutos

Davi Alcolumbre prega convivência pacífica entre poderes
Câmara Há 54 minutos

Deputados analisam MP que cria o Programa Gás do Povo; acompanhe

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,26 +0,57%
Euro
R$ 6,20 -0,31%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 438,869,11 -6,56%
Ibovespa
182,793,40 pts 0.79%
Mega-Sena
Concurso 2967 (31/01/26)
01
06
38
47
56
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6942 (31/01/26)
16
33
34
50
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3602 (31/01/26)
01
02
03
04
05
06
08
09
15
18
19
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2882 (30/01/26)
01
03
06
09
14
15
16
19
23
31
32
41
44
63
64
66
71
77
91
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2919 (30/01/26)
17
25
26
32
33
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias