Davi participa de abertura do ano judiciário no STF

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, participou, na tarde desta segunda-feira (2), da abertura do ano judiciário. A cerimônia ocorreu no Supremo Tribunal Federal (STF).

Também participaram o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta.

Durante o evento, o presidente do STF, ministro Edson Fachin, disse que a ministra Cármen Lúcia será a relatora do futuro Código de Ética para ministros da Corte, compromisso de sua gestão.

A cerimônia do Judiciário antecede a abertura do ano legislativo no Congresso Nacional, também marcada para a tarde desta segunda. A sessão solene será no Plenário da Câmara dos Deputados.