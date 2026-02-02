AVISO DE PAUTA: Condutores socorristas do SAMU participam de treinamento realístico em Chapecó

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Santa Catarina realiza, nos dias 4 e 5 de fevereiro, a capacitação de condutores socorristas das Unidades de Suporte Avançado (SAMU e serviço Inter-Hospitalar) da macrorregião do Extremo Oeste. O treinamento acontecerá no Parque de Exposições Valmor Lunardi – Efapi, em Chapecó.

A capacitação presencial terá aulas práticas e simulações, e será conduzida pelo setor de Qualidade do SAMU/FAHECE com participação do agente de trânsito do Codetran de Itajaí, Luiz Ribeiro.

A macrorregião do Extremo Oeste possui sete Unidades de Suporte Avançado, e bases operacionais em Chapecó, Xanxerê, São Miguel do Oeste e São Lourenço do Oeste, responsáveis pelo atendimento de 79 municípios. Somente em 2025, o SAMU registrou mais de 4 mil ocorrências na região.

SERVIÇO

O quê:Capacitação dos Condutores Socorristas do SAMU em Chapecó

Quando: 4 e 5 de fevereiro, das 9h às 17h30

Onde:Parque de Exposições Valmor Lunardi – Efapi – Av. Getúlio Vargas, 957S