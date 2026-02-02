Brigada Militar encerra a Operação Piracema 2025/2026 no Rio Grande do Sul

A Brigada Militar, por meio do 3º Batalhão de Polícia Ambiental (BPAmb BM), concluiu as fiscalizações da Operação Piracema 2025/2026, realizada entre 1º de outubro de 2025 e 31 de janeiro de 2026 nos rios e barragens do interior do Rio Grande do Sul. Durante os quatro meses de operação, intensificaram-se os esforços para combater a pesca ilegal e predatória nas principais vias hídricas do estado.

Ao longo da operação, o 3º BPAmb BM apreendeu 7 mil metros de redes de pesca e 620 metros de espinhel, além de registrar 17 ocorrências e apreender 6 embarcações. Na região de Passo Fundo, a Patrulha Ambiental (Patram) prendeu 8 pessoas pelo crime de pesca ilegal.

A fiscalização concentrou-se nos rios e barragens das regiões Norte, Nordeste e Noroeste do Rio Grande do Sul, como o Passo Fundo, Várzea, Jacuí, Apuê-Inhandava, além de diversas barragens, como a de Ernestina, Barragem do Rio Passo Fundo, Capingui, Itá e Foz do Chapecó, e nas Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs).

Durante o período de reprodução dos peixes, o 3º BPAmb BM reforçou o patrulhamento aquático para coibir atividades predatórias e proteger as espécies. As ações visam prevenir riscos de extinção e garantir o equilíbrio ambiental dos cursos hídricos.

A Brigada Militar continuará com a fiscalização e combate à pesca ilegal, pedindo à população que denuncie atividades como o uso de redes, tarrafas e espinhéis em áreas proibidas, que comprometem a sobrevivência das espécies.

Além disso, o 3º BPAmb BM tem intensificado a conscientização da população por meio de ações educativas, como distribuição de panfletos e folders, explicando a importância da preservação da fauna local. A colaboração da comunidade, especialmente por meio de denúncias nos canais oficiais, tem sido crucial para o sucesso da operação e para a proteção dos ecossistemas aquáticos da região.