Investimentos do Estado viabilizam retomada de procedimentos vasculares eletivos em hospitais catarinenses

Foto: Divulgação Comunicação/HSJosé

Com autorização do Governo de Santa Catarina, hospitais da rede da Secretaria de Estado da Saúde (SES) retomaram a realização de procedimentos vasculares eletivos de alta complexidade. A medida estabelece um incremento estadual nos repasses destinados a Centros de Referência e Unidades de Assistência em Alta Complexidade Cardiovascular , possibilitando a execução de intervenções que estavam represadas no Sistema Único de Saúde (SUS).

A iniciativa permite a complementação dos valores federais, viabilizando o custeio de procedimentos como angioplastias periféricas, tratamento de obstruções arteriais, correções de aneurismas e embolizações. Entre as instituições beneficiadas está o Hospital São José de Criciúma, que retornou os atendimentos da especialidade nesta quinta-feira, 29, com a realização de duas angioplastias.

“Por determinação do governador Jorginho Mello, estamos avançando muito nesses três anos e estamos cada vez mais tratando todas as situações existentes. Um exemplo é a execução dos procedimentos de alta complexidade na cardiologia, na parte vascular, que existia uma demanda grande que tínhamos que resolver. Fizemos outra alteração na tabela catarinense e implementamos novas estratégias para resolver o problema. Dessa maneira, vamos continuar embarcando e trabalhando em todas as necessidades, em todos os tipos de procedimentos, para trazer dignidade e qualidade de vida para o cidadão catarinense”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

Retomada de atendimentos represados há anos

O Hospital São José protagonizou uma angioplastia de artéria ilíaca, responsável por levar sangue do coração aos membros inferiores e cujo entupimento pode resultar em amputação. Além de uma angioplastia de carótida, indicada para prevenir o acidente vascular cerebral (AVC).

“Esses procedimentos estavam paralisados porque as tabelas eram antigas e não acompanhavam o alto custo das técnicas endovasculares. A nova deliberação colocou o paciente no centro da decisão. Hoje demos um passo muito importante. São pacientes que aguardavam há anos por esses procedimentos e que, sem a cirurgia, corriam riscos sérios”, explicou o cirurgião vascular e endovascular do HSJosé, Dr. Ricardo De Stefani Dalponte.

Muitas pessoas estavam na fila há cerca de quatro anos, convivendo com dor, limitação funcional e riscos relevantes à saúde. A expectativa é de avanço gradual na realização dos tratamentos represados.

Entre os primeiros beneficiados está Ilege Euclides Machado, que passou por angioplastia nas duas pernas após quase um ano de espera. “Eu já estava com muita dor e dificuldade para caminhar. A equipe foi muito boa e o procedimento saiu em boa hora. Representa uma vitória, uma glória. Agora é ficar bem, porque é para ficar bem”, relatou a paciente.

Foto: Reprodução/Secom SC

Os atendimentos devem avançar progressivamente, com a convocação dos pacientes conforme a fila de espera e a ordem cronológica, com o objetivo de reduzir a demanda acumulada. Estão previstos procedimentos nos membros inferiores e nas carótidas, além do tratamento de aneurismas abdominais e torácicos e de embolizações, ampliando o acesso ao cuidado especializado no município.

“Agradecemos à Secretaria de Estado da Saúde pela viabilização da execução de procedimentos de alta complexidade cardiovascular. Essa medida permite que hospitais com estrutura e expertise, como o Hospital São José, retomem atendimentos tão importantes, reduzam filas históricas e, principalmente, evitem o agravamento clínico dos pacientes”, ressaltou a diretora técnica do Hospital São José, Cassiana Mazon Fraga.

Foto: Reprodução/Secom SC

Primeiro transplante ósseo de 2026

Recentemente, o Hospital São José de Criciúma também realizou o primeiro transplante ósseo de 2026, uma cirurgia de revisão de prótese de joelho considerada de alta complexidade, com a utilização de enxerto ósseo proveniente de banco de tecidos. A técnica é fundamental para o tratamento de falhas ósseas significativas.

A SC Transplantes realizou todo o trâmite junto ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) para fornecer o tecido ósseo que possibilitou a realização do procedimento.

Desde que foi credenciado para a realização de transplantes de tecido músculo-esquelético, o Hospital São José realizou cerca de oito transplantes ósseos, envolvendo procedimentos de joelho, quadril e coluna.

