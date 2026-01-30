Sexta, 30 de Janeiro de 2026
Família cobra extradição de brasileiro detido pelo ICE nos EUA

Ele mora no país desde 2019 e já tinha autorização para sair do país

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/01/2026 às 17h38

A família do brasileiro Matheus Silveira, detido pelo ICE, o serviço de imigração e alfândega dos Estados Unidos, aguarda e pede explicações sobre a demora da extradição dele para o Brasil. Segundo a família, ele já tinha autorização para sair dos Estados Unidos, mas está preso desde novembro.

Matheus foi transferido esta semana para um centro de detenção migratória no estado da Lousiana. Segundo a família, nem mesmo a advogada do jovem recebe informações sobre o caso.

“O tratamento é horroroso, é desumano, ele fica lá perdido. A alimentação é péssima, é pouca, a gente têm que pagar pela comida. A ligação é muito cara e não pode ficar ligando porque tem que pagar. O combinado era para ele ir para esse outro centro de detenção próximo ao aeroporto e dois dias depois embarcar”, conta a mãe do Matheus, Luciana Santos de Paula

Matheus mora nos Estados Unidos desde 2019, e desde 2024 é casado com a americana Hanna Silveira, que é militar e advogada. O jovem foi preso por agentes do ICE, a polícia de imigração, logo depois da última etapa para receber o greencard . Já detido, ele desistiu do processo para conseguir o visto permanente e pediu a saída voluntária do país, mas até hoje não foi atendido.

“Não era para ele estar passando por isso. O juiz determinou a saída dele do país. Se eles não querem ele lá, por que estão prendendo ele lá? É muito cruel isso. A gente não entende isso e ninguém dá uma explicação”, lamenta a mãe.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que presta assistência consular ao brasileiro e à família dele.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Internacional Há 5 horas

Ex-âncora da CNN é preso, suspeito de participar de ato contra ICE

Don Lemon foi preso em Beverly Hills

 (Foto: Reprodução / Telefuturo)
Corrupção Policial Há 1 dia

Policiais paraguaios são presos por extorsão contra brasileiros na tríplice fronteira

Quatro agentes da Polícia Nacional do Paraguai foram flagrados exigindo US$ 10 mil de duas vítimas brasileiras e uma paraguaia, sob ameaça de prisão e falsa acusação de tráfico, em Ciudad del Este.
Internacional Há 2 dias

Após investida de Trump, Lula defende neutralidade do Canal do Panamá

Presidente brasileiro fala sobre comércio internacional justo

 (Foto: Reprodução / Freepik)
Alerta Sanitário Há 2 dias

Vírus com 70% de letalidade está contaminando e pode virar a nova pandemia mundial

Casos confirmados entre profissionais de saúde acendem sinal de risco para transmissão hospitalar; OMS monitora avanço do patógeno

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Internacional Há 2 dias

Lula discursa na abertura do Fórum Econômico da AL e Caribe, no Panamá

Brasileiro será o segundo a discursar, após presidente panamenho

Sábado
33° 16°
Domingo
33° 16°
Segunda
35° 16°
Terça
36° 19°
Quarta
35° 19°
Justiça Há 21 minutos

Direitos Humanos Há 21 minutos

Educação Há 21 minutos

Geral Há 35 minutos

Câmara Há 1 hora

