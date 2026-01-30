Sexta, 30 de Janeiro de 2026
Tenente Portela, RS
Projeto cria delegacias especializadas na busca de desaparecidos

Projeto que cria delegacias especializadas na busca de pessoas desaparecidas foi apresentado no Senado. A proposta altera a lei da Política Naciona...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
30/01/2026 às 17h38
Texto prevê registro imediato de desaparecimentos pelas autoridades e ampla divulgação em meios físicos e digitais - Foto: Facebook/Mães do Paraná

Projeto que cria delegacias especializadas na busca de pessoas desaparecidas foi apresentado no Senado. A proposta altera a lei da Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas ( Lei 13.812 de 2019 ), para adicionar recursos que auxiliem na divulgação e busca de desaparecidos no país. De autoria do senador Flávio Arns (PSB-PR), o projeto (PL) 5.952/2025 aguarda despacho para as comissões.

A medida estabelece que ocorrências relativas ao sumiço de indivíduos deverão ser registradas imediatamente, sendo vedado o uso do tempo mínimo de desaparecimento para dar seguimento às buscas. O texto também garante atendimento psicológico às famílias afetadas.

A disponibilização de dados básicos de desaparecidos deverá ocorrer em espaços virtuais, em diversos meios de comunicação, em edifícios, em espaços públicos de grande circulação, em frotas de ônibus e em outros meios de informações.

Arns pontua a importância de políticas públicas como a de 2019, que segundo o parlamentar, “trata-se de lei que veio em boa hora e que criou arcabouço jurídico e protocolo a ser adotado para lidar com a busca de alguém que desapareceu e que naturalmente é amado por sua família”.

A proposta apresentada pelo senador é originária de ideias legislativas subscritas pelas Mães do Paraná, a fim de aprimorar o serviço não somente no estado, como também no restante do Brasil.

Por Bruno Augusto, sob supervisão de Patrícia Oliveira

Jovens senadores de 2025 no Plenário do Senado - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Senado Federal Há 6 horas

Inscrições para o Jovem Senador 2026 começam nesta segunda

Os alunos de ensino médio da rede pública poderão concorrer ao Programa Jovem Senador 2026 a partir desta segunda-feira (2), por meio de concurso d...

 O senador Carlos Viana é presidente da CPMI do INSS - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 7 horas

CPMI marca depoimentos de Vorcaro, Camisotti e presidente do INSS para quinta

A CPMI do INSS quer ouvir, na retomada dos depoimentos na próxima quinta-feira (5) , às 9h, o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, o emp...

 - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 7 horas

Com sessão solene, Congresso Nacional abre ano legislativo nesta segunda

O ano legislativo de 2026 será aberto nesta segunda-feira (2), às 15h, com uma sessão solene. A inauguração da quarta e última sessão legislativa d...

 Sessão conjunta do Congresso em dezembro do ano passado: 73 vetos presidenciais estão pendentes de votação - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 7 horas

Congresso pode votar vetos a projeto da dosimetria e lei do licenciamento

O Congresso Nacional retoma os trabalhos em fevereiro com 73 vetos presidenciais pendentes de votação. Desses, 53 trancam a pauta ( veja a lista co...

 Alexandre Andrade assina relatório com o diretor-executivo da IFI, Marcus Pestana, e deu entrevista sobre o dados - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 1 dia

IFI: em ano eleitoral e de Copa do Mundo, governo deve buscar equilíbrio fiscal

Em 2026, o governo federal deve concentrar esforços em uma gestão fiscal de curto prazo e adiar medidas estruturais. A avaliação é da Instituição F...

