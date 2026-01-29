Brasil registra quase 24 mil casos de crianças e adolescentes desaparecidos em 2025

O Brasil registrou 23.919 casos de crianças e adolescentes desaparecidos em 2025. As informações constam no painel apresentado pelo Sinesp (Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública), que usa dados enviados pelos estados do país.

O número de mais de 20 mil ocorrências representa 66 desaparecimentos de menores de 18 anos por dia, média 8% maior que a de 2024.

Outro dado relevante é o sexo dos jovens desaparecidos. O levantamento apontou que a maior parte das crianças e adolescentes que sumiram eram do sexo feminino (61% - 14.658 pessoas). Já a outra parcela, é representada por 9.159 pessoas do sexo masculino, o que totalizou 38%. Outros 102 casos não tinham dados sobre o recorte.

Estados com mais casos

O estado de São Paulo aparece como a federação com o maior número de casos de crianças e adolecentes desaparecidos. No total, foram registrados 5.015 jovens que sumiram.

Logo atrás estão Rio Grande do Sul, com 3.102 casos, e Minas Gerais com 2.487.

Se considerado o tamanho da população, o cenário muda. Ao levar como base os números nesse recorte, o estado de Roraima aparece em primeiro lugar, já que concentra uma taxa de 40 crianças e adolescentes desaparecidos por 100 mil habitantes.

O Rio Grande do Sul continua como segundo colocado (28) e o Amapá aparece em seguida (24).

Ao considerar todas as faixas etárias, o ano de 2025 registrou, no total, mais de 84 mil pessoas desaparecidas. O valor representa uma média de 232 desaparecimentos por dia.

Esse é o maior número da série histórica, que é contabilizada desde 2015 pelo painel.

Veja abaixo os maiores registros:

2025 - 84.760

2024 - 81.406

2019 - 81.306

2018 - 81.088

2017 - 80.493

Taxas por estado

São Paulo: 20.546 casos - taxa de 44,59 desaparecidos (por 100 mil habitantes)

Minas Gerais: 9.139 casos - taxa de 42,72 desaparecidos

Rio Grande do Sul: 7.611 casos - taxa de 67,75 desaparecidos

Paraná: 6.455 casos - taxa de 54,29 desaparecidos

Rio de Janeiro: 6.331 casos - taxa de 36,76 desaparecidos

Santa Catarina: 4.317 casos - taxa de 52,73 desaparecidos

Bahia: 3,929 casos - taxa de 26,42 desaparecidos

Goiás: 3.631 casos - taxa de 48,91 desaparecidos

Pernambuco: 2.745 casos - taxa de 28,71 desaparecidos

Ceará: 2.578 casos - taxa de 27,81 desaparecidos

Espírito Santo: 2.421 casos - taxa de 58,66 desaparecidos

Distrito Federal: 2.235 casos - taxa de 74,58 desaparecidos

Mato Grosso: 2.112 casos - taxa de 54,24 desaparecidos

Pará: 1.238 casos - taxa de 14,21 desaparecidos

Maranhão: 1.182 casos - taxa de 16,84 desaparecidos

Rondônia: 1.018 casos - taxa de 58,11 desaparecidos

Amazonas: 982 casos - taxa de 22,72 desaparecidos

Paraíba: 929 casos - taxa de 22,31 desaparecidos

Rio Grande do Norte: 775 casos - taxa de 22,43 desaparecidos

Piauí: 744 casos - taxa de 21,98 desaparecidos

Alagoas: 729 casos - taxa de 21,98 desaparecidos

Sergipe: 728 casos - taxa de 31,66 desaparecidos

Tocantins: 609 casos - taxa de 38,38 desaparecidos

Roraima: 577 casos - taxa de 78,1 desaparecidos

Acre: 413 casos - taxa de 46,7 desaparecidos

Amapá: 408 casos - taxa de 50,59 desaparecidos

Mato Grosso do Sul: 378 casos - taxa de 12,92 desaparecidos

*Sob supervisão de Tonny Aranha

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.