Policiais paraguaios são presos por extorsão contra brasileiros na tríplice fronteira

Quatro policiais da Polícia Nacional do Paraguai foram presos na manhã desta terça-feira (27) após serem flagrados extorquindo dois brasileiros e uma cidadã paraguaia em Ciudad del Este, na região da tríplice fronteira.

De acordo com as autoridades paraguaias, os policiais abordaram o veículo das vítimas na rodovia PY06 e alegaram que os dois brasileiros estariam em situação irregular no país. Os dois brasileiros e a cidadã paraguaia tinham como destino a cidade de Carmen del Paraná,cidade no Departamento de Itapúa. Em vez de adotar os procedimentos legais, os agentes teriam feito uma exigência direta: o pagamento de US$ 10 mil, sob a ameaça de condução à delegacia.

Ainda segundo o relato de uma das vítimas, em dado momento, os policiais paraguaios passaram a ameaçá-los de incluir também uma acusação de tráfico de entorpecentes, caso o valor exigido não fosse providenciado.

Policiais envolvidos

Foram presos o suboficial Francisco Cuellar, o suboficial Silvio Bogado, o suboficial inspetor Guillermo Gomez e o suboficial inspetor Mauro Mendieta. Todos são lotados na Subcomisaría Nº 47 de Colônia Jerusalén, no distrito de Raúl Peña.

Segundo o relato oficial, os policiais chegaram a se deslocar por mais de 70 quilômetros, acompanhando os brasileiros até o hotel Convair, em Ciudad del Este. No local, as vítimas alegaram que conseguiriam levantar o valor exigido.

Prisão em flagrante no hotel

Ainda no hotel, uma das vítimas conseguiu pedir ajuda ao recepcionista, que acionou a polícia. Equipes da Comisaría 1ª de Ciudad del Este chegaram rapidamente ao local e prenderam dois policiais em flagrante dentro do estabelecimento.

Pouco tempo depois, os outros dois envolvidos também foram localizados e detidos.

Investigação pode atingir outros agentes

Os quatro policiais foram encaminhados à Direção de Polícia de Alto Paraná, onde permanecem à disposição da Justiça. A Polícia Nacional do Paraguai agora apura a possível participação de outros agentes da mesma unidade, que podem ter colaborado com o esquema ou ignorado as irregularidades.

As autoridades não descartam uma intervenção completa na subdelegacia onde o grupo atuava. A suspeita é de que a extorsão de motoristas, especialmente estrangeiros, já ocorra há algum tempo na região.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.