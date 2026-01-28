Tenente Portela volta ao cenário regional com jogo em casa pela Libertadores

Neste domingo, 01 de fevereiro de 2026, o Jaguaras FC, em parceria com o EC Fofinhos, entra em campo pela 3ª rodada da Libertadores Regional, categoria principal. A equipe de Tenente Portela enfrenta a Associação Humaitá, em partida marcada para as 16h30, no CT Flamengo, no distrito de São Pedro.

O selecionado portelense será mandante pela primeira vez na competição. A equipe vem de um empate contra o Flamengo de Crissiumal e de uma vitória fora de casa diante do CMD Esperança do Sul, resultados que a mantêm entre os primeiros colocados da tabela. Agora, busca o apoio da comunidade local para conquistar mais três pontos.

O elenco é formado por atletas de Tenente Portela e da área indígena, com nomes conhecidos da nova geração do futebol regional. O grupo é comandado por Henrique Cavalheiro, Caio Canterle, João Reis e Marcos Petry, que contaram com o apoio da comissão de veteranos do EC Fofinhos, clube fundado em 1977 e tradicional no município, para a participação na competição.

Após três anos sem disputar um campeonato regional desse nível na categoria principal, Tenente Portela volta a integrar uma competição que reúne equipes de mais de 20 municípios.

Em mensagem, Henrique Cavalheiro convidou a comunidade para prestigiar o evento esportivo. Segundo ele, a programação inicia pela manhã com jogos de veteranos, segue ao meio-dia com almoço buffet com churrasco e, à tarde, ocorre a rodada da competição regional. Henrique destacou ainda o retorno do município ao cenário regional e pediu o apoio da torcida para mais uma vitória.

A partida entre Jaguaras/EC Fofinhos e Associação Humaitá integra a programação da Libertadores Regional, competição promovida e organizada pela Primeira Liga.

A participação do Jaguaras/EC Fofinhos na Libertadores Regional e na Copa das Regiões conta com o apoio do Município de Tenente Portela, por meio da Lei do Patrocínio nº 2.790/21.