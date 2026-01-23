Segunda, 26 de Janeiro de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Pesquisa da Pearson liga aprendizado à produtividade da IA

Segundo nova pesquisa da Pearson, a combinação de IA com capacitação profissional pode adicionar até US$ 6,6 trilhões à economia dos EUA até 2034 e...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/01/2026 às 14h58
Pesquisa da Pearson liga aprendizado à produtividade da IA
Crédito: Reprodução Freepik

Uma nova pesquisa da Pearson revela que o verdadeiro potencial econômico da inteligência artificial (IA) ​​só será alcançado se os empregadores combinarem o investimento em tecnologia com o aprendizado contínuo. O relatório, intitulado "Atenção à Lacuna de Aprendizado: O Elo Perdido na Promessa de Produtividade da IA", divulgado na segunda-feira (19), no Fórum Econômico Mundial, constata que aprimorar empregos com IA — em vez de simplesmente substituir trabalhadores — e garantir que os funcionários tenham as habilidades necessárias para trabalhar efetivamente com IA, poderia adicionar entre US$ 4,8 trilhões e US$ 6,6 trilhões à economia dos EUA até 2034. Isso representa cerca de 15% do Produto Interno Bruto (PIB) atual dos EUA, na estimativa mais baixa.

Empresas do mundo todo estão investindo bilhões em infraestrutura e modelos de IA, mas existem poucos exemplos concretos de ganhos de produtividade ao nível empresarial, além da programação, que realmente beneficiem os trabalhadores e impulsionem o retorno sobre o investimento (ROI). O retorno do investimento em IA para as empresas hoje em dia muitas vezes se concentra na substituição de trabalhadores, o que gera ainda mais incerteza e preocupação no ambiente de trabalho. Embora muitos funcionários relatem "economia de tempo" proporcionada pela IA, o impacto econômico mais amplo permanece ilusório. A pesquisa da Pearson revela que uma lacuna crítica de aprendizado é o elo perdido que impede tanto os empregadores quanto seus funcionários de aproveitarem totalmente o potencial da IA.

"A IA impulsionará mudanças profundas e de longo prazo nos negócios e na indústria. Mas os líderes estão sob pressão para adotar rapidamente a IA e demonstrar o retorno desse investimento, ao mesmo tempo que precisam lidar com essa transformação radical envolvendo funcionários preocupados. Todo cenário positivo para esse futuro impulsionado pela IA se baseia no desenvolvimento humano", afirma Omar Abbosh, CEO da Pearson. "Como empresa de aprendizagem, percebemos que o maior obstáculo à adoção da IA ​​é a falta de habilidades humanas para trabalhar em conjunto com essas tecnologias. Resolver essa questão apoiará os trabalhadores, aumentará sua confiança com as novas tecnologias e impulsionará os resultados de ROI que as empresas desejam", complementa.

O novo roteiro da Pearson para o aprendizado na era da IA

Com base em sua longa experiência em ciência da aprendizagem, o relatório da Pearson propõe uma nova abordagem para o aprendizado no ambiente de trabalho, que inverte o modelo tradicional de "implantar a tecnologia e depois fazer com que as pessoas se adaptem ao sistema". O relatório observa que os ganhos de produtividade mais significativos ocorrem quando a implantação da tecnologia e o desenvolvimento de habilidades acontecem simultaneamente e fornece à alta administração quatro etapas práticas para isso, denominadas Estrutura de Aprendizagem DEEP:

  • Diagnosticar e definir um plano de aumento de desempenho em nível de tarefa;
  • Integrar a aprendizagem de forma fluida no fluxo de trabalho;
  • Avaliar e mensurar o progresso das habilidades em direção a uma força de trabalho aumentada por IA; e
  • Priorizar o aprendizado como um investimento estratégico fundamental.

O relatório enfatiza que os empregadores correm o risco de perder a oportunidade de aumentar a produtividade se focarem apenas na implementação da tecnologia, negligenciando o lado humano da adoção da IA. A IA alcançou mais de um bilhão de usuários em apenas três anos, mas o aprendizado não está acompanhando esse ritmo. Isso está gerando um crescente impacto emocional e econômico, já que os trabalhadores correm o risco de perder seus empregos e sua vantagem competitiva. De acordo com o Fórum Econômico Mundial, 59% da força de trabalho global precisará de requalificação até 2030, o que ressalta a urgência de solucionar a lacuna de aprendizado.

O relatório completo e suas conclusões baseiam-se em uma análise quantitativa que combina os dados do Faethm da Pearson com uma revisão abrangente da literatura acadêmica e da indústria, além de entrevistas com especialistas, permitindo modelar tanto o impacto econômico do trabalho aprimorado por IA quanto as práticas organizacionais necessárias para reduzir a lacuna de aprendizado.

Para conferir o novo relatório da Pearson na íntegra, basta clicar aqui.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
pexels
Tecnologia Há 3 dias

Rede Líderes lança IA para acelerar carreiras e negócios B2B

A Rede Líderes apresentou seu calendário de ações para 2026 e anunciou o lançamento de sua plataforma digital, reforçando seu posicionamento como u...

 Fotógrafo: Renan Barbieri
Tecnologia Há 3 dias

Plataforma YOUZE busca melhorar vendas nas redes sociais

Solução de social selling tem como público-alvo empresas e criadores de conteúdo com dificuldade de vender nas redes sociais. Cofundador e CEO da Y...

 Mendonça X
Tecnologia Há 3 dias

Projeto Mënez utiliza inteligência artificial para desenvolver álbum conceitual

O projeto Scorpio Era apresenta Mënez, AI Idol criado por Bruno Mendonça de Menezes, CEO da Mendonça X. O álbum reúne 13 faixas desenvolvidas ao lo...

 Adobe Stock
Tecnologia Há 3 dias

RD Station realiza imersão gratuita de Planejamento 2026

Evento online e gratuito, com três horas de duração, irá orientar líderes de Marketing e Vendas a planejar 2026 com base em dados, inteligência art...

 Divulgação / banco de imagem Freepik
Tecnologia Há 3 dias

NiCE apresenta tendências de CX para 2026

A NiCE apresenta as tendências de Experiência do Cliente para 2026, com foco no uso da inteligência artificial nos processos de atendimento e gestã...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 34°
19° Sensação
1.4 km/h Vento
76% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Terça
34° 19°
Quarta
36° 18°
Quinta
33° 18°
Sexta
31° 16°
Sábado
31° 16°
Últimas notícias
Esportes Há 3 horas

Fifa lança marca da Copa Feminina 2027 em evento no Rio de Janeiro
Esportes Há 8 horas

Vice no Sul-Centro Americano, Brasil sela vaga no Mundial de handebol
Geral Há 11 horas

"Tragédia anunciada", diz mãe de vítimas sobre barragem de Brumadinho
Geral Há 11 horas

PMs acusados da morte de menino vão a júri popular, no Rio
Geral Há 12 horas

Raio atinge manifestantes na Praça do Cruzeiro, em Brasília

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 +0,00%
Euro
R$ 6,23 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 492,495,25 -1,91%
Ibovespa
178,858,55 pts 1.86%
Mega-Sena
Concurso 2964 (24/01/26)
03
09
15
17
30
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6936 (24/01/26)
08
15
21
39
48
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3596 (24/01/26)
01
02
03
04
05
06
07
08
14
15
16
18
20
21
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2879 (23/01/26)
05
11
14
15
19
21
28
32
53
57
58
61
64
68
78
79
84
86
92
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2916 (23/01/26)
08
11
16
27
32
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias