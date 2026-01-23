Segunda, 26 de Janeiro de 2026
19°C 34°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rede Líderes lança IA para acelerar carreiras e negócios B2B

A Rede Líderes apresentou seu calendário de ações para 2026 e anunciou o lançamento de sua plataforma digital, reforçando seu posicionamento como u...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/01/2026 às 14h43
Rede Líderes lança IA para acelerar carreiras e negócios B2B
pexels

A Rede Líderes divulgou oficialmente seu calendário de ações para 2026, reforçando seu posicionamento como a PeopleRevenueTech no Brasil, dedicada ao acompanhamento da carreira de profissionais experientes e à geração de receita para as empresas. O plano prevê 111 encontros ao longo do ano, entre Squads presenciais, lançamentos de livros e encontros do Prêmio Líder Destaque do Ano, reunindo líderes de áreas como Tecnologia, Finanças, Cibersegurança, Recursos Humanos, CX, Marketing, Jurídico e CEOs de diferentes empresas.

O calendário, que se estende de março a novembro, foi estruturado para criar previsibilidade, recorrência e escala na geração de negócios e oportunidades para seus membros. Estão previstos encontros exclusivos com grupos de dez a 15 líderes tomadores de decisão, além de 50 lançamentos de livros e premiações, envolvendo centenas de decisores empresariais que participam ativamente como autores, debatedores e interlocutores nas reuniões.

Embora à primeira vista possa ser associada a uma produtora de eventos ou a uma iniciativa tradicional de networking, a Rede Líderes opera em um patamar mais profundo. Trata-se de um ecossistema dinâmico que integra ações de Recursos Humanos, Marketing, Tecnologia e Desenvolvimento de Negócios. Para seus membros, a Rede amplia a autoridade e o posicionamento profissional, promove trocas qualificadas entre líderes de diferentes áreas e faz a intermediação de conexões com empresas interessadas. O ecossistema nasce de um objetivo claro: criar um ambiente de confiança onde líderes se encontram para ouvir, apresentar e encontrar as melhores soluções do mercado. É dessas interações, estruturadas e recorrentes, que surgem negócios e oportunidades concretas, tanto para o mercado de trabalho quanto para negócios B2B.

É nesse contexto que a Rede Líderes anuncia o lançamento de sua plataforma digital, considerada um dos principais marcos estratégicos para 2026. A nova ferramenta utiliza uma inteligência artificial, treinada ao longo do último ano, que permitirá aos membros marcar reuniões com outros líderes do ecossistema e ampliar seu networking de forma estruturada, altamente direcionada e baseada em interesses reais. Além disso, o ambiente digital reunirá todos os artigos e livros publicados pela editora da Rede Líderes, formando um repositório vivo de conhecimento produzido por quem atua diretamente no dia a dia das empresas. O objetivo é consolidar os melhores agentes de IA do mercado, organizados por áreas de conhecimento empresarial e treinados por lideranças das empresas mais relevantes do país.

Outra característica da plataforma é sua camada de inteligência de mercado. A partir de dados relacionais, interesses mapeados e temas acompanhados pelos líderes, a Rede passa a oferecer insights que ajudam empresas e profissionais a identificar oportunidades reais de negócios dentro do próprio ecossistema. É uma evolução evidente do modelo tradicional de comunidades, que deixa de ser somente um ambiente de troca de ideias e passa a operar como uma infraestrutura voltada à geração de receita que pode ser medida.

Além da agenda de encontros e da nova plataforma, a Rede Líderes estrutura suas ações a partir de uma lógica pouco comum no mercado brasileiro: o acompanhamento contínuo dos líderes ao longo de suas jornadas profissionais. Diferentemente de iniciativas pontuais, a Rede mantém contato recorrente com seus membros, acompanhando mudanças de carreira, novos desafios dentro das empresas e demandas estratégicas que surgem ao longo do ano. Esse formato viabiliza conexões mais assertivas, reduz abordagens genéricas e amplia de forma relevante a efetividade das interações.

Outro aspecto da atuação da Rede é a forma como o conhecimento é produzido e distribuído. Os livros, artigos e conteúdos publicados não são elaborados por observadores externos, mas por líderes que estão à frente de decisões reais em médias e grandes empresas. Esse modelo coloca a editora da Rede Líderes como uma fonte de benchmark, onde experiências concretas, com erros e acertos, são analisadas em profundidade e convertidas em valor direto.

A integração entre conteúdo, encontros presenciais e tecnologia cria um ciclo contínuo de aprendizado e geração de negócios. As discussões iniciadas nos Squads frequentemente se desdobram em artigos, livros e novas reuniões, ampliando o alcance das ideias e mantendo a continuidade das interações entre os participantes. Ao mesmo tempo, as empresas que fazem parte do ecossistema passam a contar com um ambiente qualificado para apresentar soluções, validar propostas e construir confiança com decisores de diferentes áreas.

A proposta da Rede também dialoga com transformações recentes no mercado de trabalho e no modelo de decisões corporativas. No cenário atual em que as decisões estratégicas envolvem múltiplas áreas, a Rede Líderes reúne lideranças de diferentes frentes em seus encontros e iniciativas, refletindo a forma como decisões e contratações de soluções vêm sendo conduzidas em empresas de médio e grande porte.

Com a plataforma digital, essa lógica ganha escala. A tecnologia passa a organizar interesses, históricos de interação e temas de relevância para cada líder, permitindo que as conexões se tornem cada vez mais assertivas. A expectativa da Rede é que, ao longo de 2026, esse ambiente digital se consolide como o principal ponto de encontro entre líderes que buscam conhecimento aplicado e empresas interessadas em gerar negócios e oportunidades de forma sustentável.

Ao consolidar seu calendário, lançar uma plataforma própria e ampliar sua base de líderes, que atualmente reúne cerca de 900 profissionais, a Rede Líderes reforça um modelo que vai além do networking tradicional. A iniciativa se posiciona como um ecossistema de geração de valor contínuo, onde carreira, conhecimento e receita caminham juntos. Em vez de depender de grandes eventos isolados, a Rede aposta na constância das relações e na inteligência aplicada às pessoas para transformar conexões em resultados concretos. Uma combinação de três elementos: uma comunidade de líderes, produção contínua de conhecimento e tecnologia aplicada à inteligência relacional.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Crédito: Reprodução Freepik
Tecnologia Há 3 dias

Pesquisa da Pearson liga aprendizado à produtividade da IA

Segundo nova pesquisa da Pearson, a combinação de IA com capacitação profissional pode adicionar até US$ 6,6 trilhões à economia dos EUA até 2034 e...

 Fotógrafo: Renan Barbieri
Tecnologia Há 3 dias

Plataforma YOUZE busca melhorar vendas nas redes sociais

Solução de social selling tem como público-alvo empresas e criadores de conteúdo com dificuldade de vender nas redes sociais. Cofundador e CEO da Y...

 Mendonça X
Tecnologia Há 3 dias

Projeto Mënez utiliza inteligência artificial para desenvolver álbum conceitual

O projeto Scorpio Era apresenta Mënez, AI Idol criado por Bruno Mendonça de Menezes, CEO da Mendonça X. O álbum reúne 13 faixas desenvolvidas ao lo...

 Adobe Stock
Tecnologia Há 3 dias

RD Station realiza imersão gratuita de Planejamento 2026

Evento online e gratuito, com três horas de duração, irá orientar líderes de Marketing e Vendas a planejar 2026 com base em dados, inteligência art...

 Divulgação / banco de imagem Freepik
Tecnologia Há 3 dias

NiCE apresenta tendências de CX para 2026

A NiCE apresenta as tendências de Experiência do Cliente para 2026, com foco no uso da inteligência artificial nos processos de atendimento e gestã...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 34°
19° Sensação
1.4 km/h Vento
76% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
19h31 Pôr do sol
Terça
34° 19°
Quarta
36° 18°
Quinta
33° 18°
Sexta
31° 16°
Sábado
31° 16°
Últimas notícias
Esportes Há 3 horas

Fifa lança marca da Copa Feminina 2027 em evento no Rio de Janeiro
Esportes Há 8 horas

Vice no Sul-Centro Americano, Brasil sela vaga no Mundial de handebol
Geral Há 11 horas

"Tragédia anunciada", diz mãe de vítimas sobre barragem de Brumadinho
Geral Há 11 horas

PMs acusados da morte de menino vão a júri popular, no Rio
Geral Há 12 horas

Raio atinge manifestantes na Praça do Cruzeiro, em Brasília

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 +0,00%
Euro
R$ 6,23 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 492,495,25 -1,91%
Ibovespa
178,858,55 pts 1.86%
Mega-Sena
Concurso 2964 (24/01/26)
03
09
15
17
30
60
Ver detalhes
Quina
Concurso 6936 (24/01/26)
08
15
21
39
48
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3596 (24/01/26)
01
02
03
04
05
06
07
08
14
15
16
18
20
21
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2879 (23/01/26)
05
11
14
15
19
21
28
32
53
57
58
61
64
68
78
79
84
86
92
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2916 (23/01/26)
08
11
16
27
32
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias