RD Station realiza imersão gratuita de Planejamento 2026

Evento online e gratuito, com três horas de duração, irá orientar líderes de Marketing e Vendas a planejar 2026 com base em dados, inteligência art...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
23/01/2026 às 10h58
RD Station realiza imersão gratuita de Planejamento 2026
Adobe Stock

A RD Station realiza no dia 4 de fevereiro a Imersão em Planejamento de Marketing e Vendas 2026, evento online e gratuito com nomes de referência do mercado brasileiro em marketing, vendas e IA. A iniciativa tem como objetivo apoiar líderes, profissionais e empresas no planejamento do ano, em um cenário marcado pelo fim dos playbooks tradicionais, pelo avanço da inteligência artificial e por jornadas de compra cada vez menos previsíveis.

Ao longo do evento, serão apresentados dados, análises e orientações práticas sobre quais indicadores realmente sinalizam o caminho do sucesso, como a IA pode ampliar produtividade e capacidade de tomada de decisão, quais tendências de Marketing e Vendas devem impactar diretamente os resultados em 2026 e como estruturar estratégias de Marketing já alinhadas às áreas de Vendas desde o início do planejamento.

A Imersão de Planejamento 2026 contará com especialistas com ampla experiência prática no mercado brasileiro. Camila Renaux, referência em Marketing Estratégico, Marketing Digital e Inteligência Artificial, com formação pelo MIT, compartilha sua visão sobre o uso estratégico de dados e IA na tomada de decisão. Fernanda Lima, gerente sênior da RD Station, com mais de 16 anos de atuação em marketing, planejamento e projetos digitais, traz a perspectiva de quem vive os desafios do planejamento dentro das empresas. Já Igor Moraes, fundador do programa Agências Lucrativas, apresenta aprendizados sobre previsibilidade, rentabilidade e execução estratégica a partir de sua experiência com milhares de negócios no Brasil e no exterior.

O time de instrutores do Imersão em Planejamento 2026 também será composto por outros grandes nomes do marketing digital brasileiro como os CEOs Guilherme Tropiano, da agência Zeniti, Fábio Ricotta, da agência Mestre, o diretor de marketing da RD Station, Robinson Friede, e as coordenadoras de marketing da RD Station, Luisa França, Silvana Carias e Andressa Melo.

Programação

Em três horas de conteúdo, os participantes vão percorrer uma jornada que vai do diagnóstico à ação. A programação começa com uma leitura de dados e sinais de mercado que ajudam a compreender o cenário para 2026, avança para uma discussão prática sobre como as ferramentas certas fazem diferença no desempenho de Marketing e Vendas, passa por uma análise das tendências que realmente merecem atenção e se encerra com orientações sobre como transformar planejamento em execução, conectando estratégia e operação.

"A nova fase do Marketing e Vendas exige mais do que repetir fórmulas que funcionaram no passado. O desafio é desenhar um plano que trabalhe a favor da sua operação e reflita a história, o momento e as ambições do seu negócio. Com a Imersão de Planejamento 2026, a RD Station reforça seu papel de protagonista na educação do mercado, oferecendo conteúdo acessível e aplicado para empresas que precisam se preparar para crescer em um cenário mais volátil, com dados mais complexos e IA cada vez mais presente, no qual o sucesso depende menos de fórmulas prontas e mais de estratégia, inteligência e capacidade de adaptação", destaca Vicente Rezende, diretor de marketing da RD Station.

Serviço

O que: Live – Imersão em Planejamento de Marketing e Vendas 2026
Quando: 4 de fevereiro, às 14h (horário de Brasília)
Formato: online e gratuito
Inscrições: Planejamento de Marketing e Vendas 2026 da RD Station [Live Grátis]

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
