Quinta, 22 de Janeiro de 2026
16°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brasil condena demolição de agência da ONU por Israel em Jerusalém

Escritório presta assistência a milhões de refugiados palestinos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/01/2026 às 21h47

O governo brasileiro, por meio do Ministério das Relações Exteriores (MRE), condenou nesta quinta-feira (22) a demolição, por determinação de autoridades israelenses, da sede da Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina no Oriente Próximo (UNRWA), em Jerusalém Oriental. O local é considerado território palestino.

"Medidas que violam instalações da UNRWA no território palestino ocupado constituem flagrante violação do direito internacional, incluindo o direito internacional humanitário e a Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas. Também contrariam os pareceres consultivos da Corte Internacional de Justiça de 19/7/2024, sobre práticas de Israel no território palestino ocupado, inclusive Jerusalém Oriental, e de 22/10/2025, sobre as obrigações de Israel em relação à ONU e a outros atores no território palestino ocupado", disse o Itamaraty, em nota.

A demolição foi iniciada na terça-feira (20) e ocorre após a aprovação, pelo parlamento israelense, no fim do ano passado, de uma legislação que autorizou corte do fornecimento de água e eletricidade no prédio, bem como permite expropriação de imóveis da agência da ONU.

Em declaração nas redes sociais, o comissário-geral da UNRWA, Philippe Lazzarini, descreveu a demolição como um "ataque sem precedentes" contra as Nações Unidas, cujas instalações são protegidas pelo direito internacional.

O Itamaraty informou ainda que, no exercício da presidência da Comissão Consultiva da UNRWA, segue apoiando a continuidade das atividades da agência na prestação de serviços essenciais a 6 milhões de refugiados palestinos na Faixa de Gaza, na Cisjordânia, na Jordânia, no Líbano e na Síria.

Segundo o chefe da agência, as instalações da UNRWA já foram alvo de incêndios criminosos em meio a uma "campanha de desinformação em larga escala" promovida por Israel.

Os ataques ocorreram apesar de uma decisão tomada pela Corte Internacional de Justiça, em outubro do ano passado, que reafirmou que Israel era obrigado a "facilitar as operações" no local, e que o Estado judaico não tem jurisdição sobre Jerusalém Oriental.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Há 6 horas

Lula e primeiro-ministro da Índia debatem ampliação de parcerias

Telefonema antecede ida de Lula à Índia, em fevereiro
Internacional Há 6 horas

Plano de paz em Gaza é tema de telefonema entre Lula e Mahmoud Abbas

Líderes falaram sobre reconstrução da região após destruição da guerra
Internacional Há 8 horas

Governo enviará proposta de acordo Mercosul-UE para o Congresso

“Brasil vai continuar com internalização do acordo”, diz Alckmin
Internacional Há 1 dia

Suspensão de novos vistos de imigração para os EUA começa nesta quarta

Lista inclui Brasil e mais 74 países e não afeta vistos de turismo
Internacional Há 1 dia

Lula e Erdogan, presidente da Turquia, conversam sobre Gaza e COP

Líderes trocaram impressões sobre panorama geopolítico, diz Planalto

Tenente Portela, RS
19°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 31°
19° Sensação
1.85 km/h Vento
74% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h59 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Sexta
32° 14°
Sábado
33° 15°
Domingo
35° 17°
Segunda
37° 19°
Terça
36° 19°
Últimas notícias
Internacional Há 2 horas

Brasil condena demolição de agência da ONU por Israel em Jerusalém
Saúde Há 3 horas

Anvisa recolhe lote de chocolate Laka por problema na embalagem
Esportes Há 3 horas

Morre Ronan Tyezer, técnico do Águia de Marabá Sub-20, após acidente
Economia Há 3 horas

Receita nega aumento de imposto para professores com novo piso
Economia Há 4 horas

Receita prevê arrecadar R$ 200 bi com modelo de cobrança amigável

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,28 -0,05%
Euro
R$ 6,21 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 502,863,31 +0,28%
Ibovespa
175,589,34 pts 2.2%
Mega-Sena
Concurso 2962 (20/01/26)
06
29
33
38
53
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6933 (21/01/26)
51
55
62
64
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3593 (21/01/26)
01
03
04
06
07
08
09
10
12
15
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2878 (21/01/26)
01
05
14
17
30
33
41
42
49
52
55
65
68
77
79
81
84
90
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2915 (21/01/26)
03
08
14
18
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias