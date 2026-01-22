Quinta, 22 de Janeiro de 2026
16°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

NiCE apresenta tendências de CX para 2026

A NiCE apresenta as tendências de Experiência do Cliente para 2026, com foco no uso da inteligência artificial nos processos de atendimento e gestã...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/01/2026 às 18h13
NiCE apresenta tendências de CX para 2026
Divulgação / banco de imagem Freepik

Após anos de transformações, 2026 começa com um novo fôlego para o setor de Experiência do Cliente (CX). As empresas buscam relações mais próximas, os consumidores esperam interações simples e personalizadas, e a inteligência artificial (IA) desponta como uma aliada estratégica capaz de integrar eficiência e humanização em um mesmo ecossistema.

O setor vive um ponto de inflexão. A inteligência artificial deixou de ser promessa para se tornar uma ferramenta real de entrega de atenção, agilidade e personalização no ritmo que as pessoas exigem. Os consumidores passaram a avaliar sua jornada de experiência com base nos padrões de IA que utilizam no dia a dia. E, quando esse padrão não é atendido, a diferença é percebida de imediato.

"Os líderes que conseguirem conectar a inteligência em toda a organização serão os protagonistas da era da IA. Serão eles que transformarão interações em ações estratégicas, decisões em crescimento e cada momento com o cliente em fidelização", afirma Scott Russell, CEO da NiCE.

Com esse olhar, a NiCE apresenta as tendências que devem guiar a Experiência do Cliente em 2026, um ano em que tecnologia e empatia caminham lado a lado.

  1. CX com AI First: natural, rápida e próxima

A jornada do cliente começa com a inteligência artificial e isso significa agilidade com propósito. A tecnologia se torna capaz de entender contextos e necessidades antes mesmo que o cliente peça e oferece um atendimento mais fluido e acolhedor.

  1. IA centrada no ser humano: a tecnologia que amplia talentos

A IA aprende com o que há de melhor nos agentes e disponibiliza essa qualidade 24/7. Em vez de substituir pessoas, ela potencializa seus pontos fortes e oferece experiências mais consistentes e atenciosas para todos os consumidores.

  1. LAMs e IA Agêntica: menos burocracia, mais resolução

A nova geração de IA age como um agente completo, capaz de planejar e executar tarefas reais. Assim, problemas simples são resolvidos na hora, sem transferências e frustrações. Ela deixa os times livres para momentos que exigem sensibilidade humana.

  1. Orquestração de ponta a ponta: a jornada ideal finalmente ganha forma

A orquestração integra pessoas, sistemas e IA em tempo real, pois garante que cada etapa da jornada aconteça de forma conectada e sem esforço. Para o consumidor, é a sensação de que "tudo simplesmente funciona".

  1. Automação inteligente: tempo devolvido para as pessoas

Com processos totalmente automatizados, o trabalho deixa de depender de cliques, formulários ou tarefas repetitivas. Para os clientes, isso significa respostas rápidas. Para as equipes, mais tempo para cuidar do que de fato importa.

  1. Agentes de IA além do Contact Center: a empresa inteira a serviço do cliente

A IA passa a atuar em várias áreas da empresa para conectar e resolver demandas com mais rapidez. A experiência final fica mais simples, mais integrada e mais humana.

  1. Inteligência conectada: aprendizados que se multiplicam

Em 2026, o valor não está em "ter mais IA", mas em ter IA unificada. Quando informações fluem e se somam, a inteligência cresce e beneficia toda a operação. É assim que decisões ficam mais certeiras e personalizações mais naturais.

  1. Sistemas de engajamento: entender não só o que aconteceu, mas por que aconteceu

A IA passa a analisar sentimentos, intenção e contexto e, a partir dessas análises, ajudará marcas a compreender a fundo o cliente e antecipar necessidades. Os dados se tornam o combustível para relações mais duradouras e empáticas.

  1. A memória da experiência: o toque humano que a IA aprende a preservar

Quando a IA se lembra de preferências, histórico e emoções, a experiência deixa de ser genérica. As interações ficam mais contínuas, pessoais e confiáveis, como um atendimento que entende você sem precisar repetir tudo a cada vez.

De acordo com Andy Traba, VP de Marketing de Produto da NiCE, "cada interação por meio do CXone aprimora a inteligência da empresa. Imagine o impacto na experiência do cliente daqui a seis meses ou um ano".

  1. Observabilidade da IA: confiança para inovar com segurança

Com a inteligência artificial operando em toda a empresa, líderes precisam ter visibilidade total do que acontece. A observabilidade garante transparência, segurança e governança. Também permite que a inovação avance de forma responsável.

"A experiência do cliente entra em 2026 mais madura, mais integrada e, acima de tudo, mais humana. A IA se torna a grande parceira das marcas que buscam reduzir atritos, oferecer cuidado e criar relações de confiança duradoura. Em um cenário em que consumidores querem ser ouvidos e valorizados, a inteligência artificial aplicada com propósito abre caminho para um ano promissor para empresas, colaboradores e clientes", explica Luiz Camargo, General Manager da NiCE para a América Latina.

Para ver o arquivo completo, basta clicar aqui.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação/Prestex
Tecnologia Há 36 minutos

Antifrágil: logística ultraexpressa ganha força no Brasil

Com fretes em alta e gargalos globais, empresas brasileiras recorrem à logística ultraexpressa para manter a competitividade, analisa CCO da Preste...

 Imagem de inkdrop no Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Bloqueios no WhatsApp acendem alerta para empresas

Otto Gomes, Head de Produto e Inovação da Zapper, recomenda que empresas tratem o WhatsApp como um canal corporativo estratégico, com regras claras...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Infoprodutos consolidam mercado digital brasileiro

Estudos mostram expansão do setor. Especialista Thiago Lobos projeta maior competitividade em 2026

 Imagem de jcomp no Freepik
Tecnologia Há 4 horas

Janeiro Branco: saúde mental ganha foco no trabalho

José Pedro Fernandes, vice-presidente da SISQUAL WFM, destaca a importância da saúde mental no mundo do trabalho. Ele também explica como ferrament...

 Imagem de kues1 no Freepik
Tecnologia Há 4 horas

Avanço da IA desafia distinção entre realidade e ficção

José de Souza Junior, diretor do Grupo RG Eventos e pesquisador da Universidade de Brasília (UnB), afirma que o uso cada vez maior da inteligência ...

Tenente Portela, RS
29°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 31°
29° Sensação
4.07 km/h Vento
44% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h59 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Sexta
32° 14°
Sábado
33° 15°
Domingo
35° 17°
Segunda
37° 19°
Terça
36° 19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 14 minutos

NiCE apresenta tendências de CX para 2026
Câmara Há 14 minutos

Comissão aprova projeto que incentiva inovação e tecnologia em regiões com menor IDH no Brasil
Tecnologia Há 33 minutos

Antifrágil: logística ultraexpressa ganha força no Brasil
Internacional Há 33 minutos

Lula e primeiro-ministro da Índia debatem ampliação de parcerias
Educação Há 33 minutos

Fies 2026: inscrições para seleção começam no dia 3 de fevereiro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,29 -0,62%
Euro
R$ 6,21 -0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 501,530,94 -0,57%
Ibovespa
175,775,02 pts 2.3%
Mega-Sena
Concurso 2962 (20/01/26)
06
29
33
38
53
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6933 (21/01/26)
51
55
62
64
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3593 (21/01/26)
01
03
04
06
07
08
09
10
12
15
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2878 (21/01/26)
01
05
14
17
30
33
41
42
49
52
55
65
68
77
79
81
84
90
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2915 (21/01/26)
03
08
14
18
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias