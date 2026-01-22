NiCE apresenta tendências de CX para 2026

Após anos de transformações, 2026 começa com um novo fôlego para o setor de Experiência do Cliente (CX). As empresas buscam relações mais próximas, os consumidores esperam interações simples e personalizadas, e a inteligência artificial (IA) desponta como uma aliada estratégica capaz de integrar eficiência e humanização em um mesmo ecossistema.

O setor vive um ponto de inflexão. A inteligência artificial deixou de ser promessa para se tornar uma ferramenta real de entrega de atenção, agilidade e personalização no ritmo que as pessoas exigem. Os consumidores passaram a avaliar sua jornada de experiência com base nos padrões de IA que utilizam no dia a dia. E, quando esse padrão não é atendido, a diferença é percebida de imediato.

"Os líderes que conseguirem conectar a inteligência em toda a organização serão os protagonistas da era da IA. Serão eles que transformarão interações em ações estratégicas, decisões em crescimento e cada momento com o cliente em fidelização", afirma Scott Russell, CEO da NiCE.

Com esse olhar, a NiCE apresenta as tendências que devem guiar a Experiência do Cliente em 2026, um ano em que tecnologia e empatia caminham lado a lado.

CX com AI First: natural, rápida e próxima

A jornada do cliente começa com a inteligência artificial e isso significa agilidade com propósito. A tecnologia se torna capaz de entender contextos e necessidades antes mesmo que o cliente peça e oferece um atendimento mais fluido e acolhedor.

IA centrada no ser humano: a tecnologia que amplia talentos

A IA aprende com o que há de melhor nos agentes e disponibiliza essa qualidade 24/7. Em vez de substituir pessoas, ela potencializa seus pontos fortes e oferece experiências mais consistentes e atenciosas para todos os consumidores.

LAMs e IA Agêntica: menos burocracia, mais resolução

A nova geração de IA age como um agente completo, capaz de planejar e executar tarefas reais. Assim, problemas simples são resolvidos na hora, sem transferências e frustrações. Ela deixa os times livres para momentos que exigem sensibilidade humana.

Orquestração de ponta a ponta: a jornada ideal finalmente ganha forma

A orquestração integra pessoas, sistemas e IA em tempo real, pois garante que cada etapa da jornada aconteça de forma conectada e sem esforço. Para o consumidor, é a sensação de que "tudo simplesmente funciona".

Automação inteligente: tempo devolvido para as pessoas

Com processos totalmente automatizados, o trabalho deixa de depender de cliques, formulários ou tarefas repetitivas. Para os clientes, isso significa respostas rápidas. Para as equipes, mais tempo para cuidar do que de fato importa.

Agentes de IA além do Contact Center: a empresa inteira a serviço do cliente

A IA passa a atuar em várias áreas da empresa para conectar e resolver demandas com mais rapidez. A experiência final fica mais simples, mais integrada e mais humana.

Inteligência conectada: aprendizados que se multiplicam

Em 2026, o valor não está em "ter mais IA", mas em ter IA unificada. Quando informações fluem e se somam, a inteligência cresce e beneficia toda a operação. É assim que decisões ficam mais certeiras e personalizações mais naturais.

Sistemas de engajamento: entender não só o que aconteceu, mas por que aconteceu

A IA passa a analisar sentimentos, intenção e contexto e, a partir dessas análises, ajudará marcas a compreender a fundo o cliente e antecipar necessidades. Os dados se tornam o combustível para relações mais duradouras e empáticas.

A memória da experiência: o toque humano que a IA aprende a preservar

Quando a IA se lembra de preferências, histórico e emoções, a experiência deixa de ser genérica. As interações ficam mais contínuas, pessoais e confiáveis, como um atendimento que entende você sem precisar repetir tudo a cada vez.

De acordo com Andy Traba, VP de Marketing de Produto da NiCE, "cada interação por meio do CXone aprimora a inteligência da empresa. Imagine o impacto na experiência do cliente daqui a seis meses ou um ano".

Observabilidade da IA: confiança para inovar com segurança

Com a inteligência artificial operando em toda a empresa, líderes precisam ter visibilidade total do que acontece. A observabilidade garante transparência, segurança e governança. Também permite que a inovação avance de forma responsável.

"A experiência do cliente entra em 2026 mais madura, mais integrada e, acima de tudo, mais humana. A IA se torna a grande parceira das marcas que buscam reduzir atritos, oferecer cuidado e criar relações de confiança duradoura. Em um cenário em que consumidores querem ser ouvidos e valorizados, a inteligência artificial aplicada com propósito abre caminho para um ano promissor para empresas, colaboradores e clientes", explica Luiz Camargo, General Manager da NiCE para a América Latina.

