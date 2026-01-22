Quinta, 22 de Janeiro de 2026
16°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Plano de paz em Gaza é tema de telefonema entre Lula e Mahmoud Abbas

Líderes falaram sobre reconstrução da região após destruição da guerra

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
22/01/2026 às 17h17

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva conversou por telefone, nesta quinta-feira (22), com o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas. A informação foi divulgada pelo Palácio do Planalto.

Na ligação, os líderes discutiram a situação na Faixa de Gaza, enclave palestino que foi praticamente destruído pelas forças militares de Israel ao logo dos últimos anos, com mais de 68 mil mortos.

Em outubro do ano passado, o governo israelense e o grupo político armado Hamas, que governava o território, assinaram um acordo de cessar-fogo para interromper o derramamento de sangue, que vitimou especialmente mulheres e crianças palestinas.

"Ao expressar satisfação quanto ao cessar-fogo obtido em Gaza, o presidente Lula consultou o presidente Abbas sobre as perspectivas de reconstrução da região e reiterou o compromisso brasileiro com a paz no Oriente Médio. Ambos trocaram impressões sobre o plano de paz em curso e acordaram continuar mantendo contato sobre o tema", disse o Planalto, em nota, sem dar mais detalhes.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Apesar do cessar-fogo, bombardeios e tiroteios têm sido registrados em Gaza recentemente, segundo relatos de integrantes de agências das Nações Unidas que atuam na região.

Mais cedo, também nesta quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, lançou oficialmente o órgão que chama de Conselho de Paz , que busca, segundo o presidente norte-americano, pacificar e reconstruir Gaza. O lançamento ocorreu no Fórum Econômico de Davos, na Suíça. Lula foi um dos cerca de 60 chefes de Estado e líderes internacionais convidados a compor o colegiado.

No ano passado, Mahmoud Abbas, cujo governo exerce autoridade sobre a Cisjordânia, mas não governa Gaza, defendeu, em entrevista à rede árabe Al-Jazeera, que o plano de paz para o enclave só poderia ser duradouro se garantisse a soberania palestina sobre o território. Até o momento, no entanto, os planos de Trump para Gaza incluem um comitê executivo de administração sem palestinos no comando.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
Internacional Há 23 minutos

Lula e primeiro-ministro da Índia debatem ampliação de parcerias

Telefonema antecede ida de Lula à Índia, em fevereiro
Internacional Há 3 horas

Governo enviará proposta de acordo Mercosul-UE para o Congresso

“Brasil vai continuar com internalização do acordo”, diz Alckmin
Internacional Há 23 horas

Suspensão de novos vistos de imigração para os EUA começa nesta quarta

Lista inclui Brasil e mais 74 países e não afeta vistos de turismo
Internacional Há 1 dia

Lula e Erdogan, presidente da Turquia, conversam sobre Gaza e COP

Líderes trocaram impressões sobre panorama geopolítico, diz Planalto
Internacional Há 1 dia

Em Davos, Trump diz que quer comprar Groenlândia sem uso da força

Ele também comentou a política interna e a invasão da Venezuela

Tenente Portela, RS
29°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 31°
29° Sensação
4.07 km/h Vento
44% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h59 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Sexta
32° 14°
Sábado
33° 15°
Domingo
35° 17°
Segunda
37° 19°
Terça
36° 19°
Últimas notícias
Tecnologia Há 18 minutos

Antifrágil: logística ultraexpressa ganha força no Brasil
Internacional Há 18 minutos

Lula e primeiro-ministro da Índia debatem ampliação de parcerias
Educação Há 18 minutos

Fies 2026: inscrições para seleção começam no dia 3 de fevereiro
Câmara Há 38 minutos

Comissão aprova mudanças na Lei Maria da Penha para afastar agressores de vítimas no serviço público
Internacional Há 54 minutos

Plano de paz em Gaza é tema de telefonema entre Lula e Mahmoud Abbas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,28 -0,69%
Euro
R$ 6,21 -0,13%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 500,327,77 -0,73%
Ibovespa
175,827,60 pts 2.33%
Mega-Sena
Concurso 2962 (20/01/26)
06
29
33
38
53
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6933 (21/01/26)
51
55
62
64
69
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3593 (21/01/26)
01
03
04
06
07
08
09
10
12
15
18
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2878 (21/01/26)
01
05
14
17
30
33
41
42
49
52
55
65
68
77
79
81
84
90
93
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2915 (21/01/26)
03
08
14
18
36
49
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias