Janeiro Branco: saúde mental ganha foco no trabalho

Vista como o principal problema de saúde do país por mais da metade dos brasileiros, a saúde mental tem, em janeiro, um mês de conscientização próprio, o chamado Janeiro Branco. A data guarda uma relação com o trabalho, já que, como informa o Tribunal Superior do Trabalho (TST), é necessário ter atenção para o cuidado emocional no ambiente laboral.

Essa é a mesma visão de José Pedro Fernandes, vice-presidente da SISQUAL® WFM, empresa especializada em tecnologias voltadas à gestão eficiente da força de trabalho. Ele afirma que o Janeiro Branco amplia o debate sobre saúde mental para além do âmbito individual, trazendo o tema ao centro das decisões organizacionais.

"No ambiente corporativo, a data reforça que pessoas emocionalmente saudáveis são a base de empresas sustentáveis. Tratar a saúde mental como prioridade estratégica significa reconhecer que bem-estar, desempenho e competitividade caminham juntos. Organizações que cuidam das pessoas reduzem riscos, aumentam a produtividade e constroem ambientes mais inovadores, colaborativos e resilientes", diz Fernandes.

O executivo pontua que a saúde emocional está diretamente ligada à capacidade de foco, tomada de decisão e relacionamento no trabalho. Quando o colaborador está emocionalmente equilibrado, ele entrega mais, se engaja e se conecta melhor aos objetivos da empresa. Por outro lado, altos níveis de estresse e desgaste aumentam o absenteísmo (faltas, afastamentos e ausências), reduzem a qualidade do atendimento e elevam a rotatitivdade.

"Em ambientes de alta demanda, os principais desafios são a sobrecarga de trabalho, a pressão por metas, a falta de previsibilidade de horários e a dificuldade de conciliar vida pessoal e profissional. Esses fatores aumentam o risco de estresse crônico, ansiedade e burnout. Além disso, a ausência de pausas adequadas e de uma gestão mais humanizada contribui para o esgotamento emocional e para a perda de motivação ao longo do tempo", detalha Fernandes.

O Brasil é o país mais ansioso do mundo (com 9,3% da população sofrendo de ansiedade patológica), de acordo com um dado da Organização Mundial da Saúde (OMS) repercutido pela BBC News. Além disso, em 2024, o Instituto Ipsos divulgou o resultado de uma pesquisa que aponta o Brasil como a quarta nação mais estressada do mundo. De acordo com o relatório, 42% da população brasileira relata esse sentimento.

Além de medidas como acompanhamento com psicólogo, adoção de hábitos saudáveis e tratamento respeitoso e humanizado no ambiente corporativo, Fernandes destaca a importância das ferramentas de workforce management (WFM), área de atuação da SISQUAL® WFM.

O conceito de WFM diz respeito a sistemas usados por empresas para planejar, controlar e otimizar a força de trabalho, garantindo a quantidade adequada de pessoas, com as habilidades certas no horário correto.

"As ferramentas de WFM permitem planejar escalas mais equilibradas, distribuir melhor a carga de trabalho, com foco em garantir jornadas dentro de limites saudáveis. Quando a operação é bem dimensionada, o colaborador deixa de trabalhar sob pressão constante. Isso pode reduzir o estresse, melhorar a previsibilidade da rotina e aumentar a sensação de controle sobre o próprio tempo — um fator essencial para o bem-estar emocional", esclarece Fernandes.

Ele acrescenta que, com dados e análises preditivas, é possível identificar padrões como aumento de faltas, atrasos, horas extras excessivas, todos sinais que podem indicar sobrecarga ou desgaste emocional. "Essas informações permitem que os gestores atuem de forma preventiva, ajustando escalas, redistribuindo demandas ou oferecendo apoio antes que o problema evolua para afastamentos ou turnover", finaliza o vice-presidente da companhia.

