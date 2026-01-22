Geotab é eleita Empresa do Ano 2025 pela Frost & Sullivan na América do Norte

SÃO PAULO, Jan. 22, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Geotab, líder global em gestão de frotas, ativos e veículos conectados, foi eleita Empresa do Ano 2025 na América do Norte pela consultoria internacional Frost & Sullivan, no segmento de gestão de frotas de veículos comerciais. O reconhecimento considera o desempenho da companhia em inovação, execução estratégica e impacto para os clientes, bem como sua capacidade de gerar resultados mensuráveis, fortalecer sua posição no mercado e ampliar a adoção de soluções de gestão de frotas e telemetria em um ambiente competitivo e em constante transformação.

A Frost & Sullivan avalia as empresas por meio de um rigoroso processo de benchmarking baseado em duas dimensões centrais: estratégia e capacidade de execução. A Geotab se destacou em ambas, ao alinhar suas iniciativas às demandas do mercado e colocá-las em prática com eficiência, consistência e escala.

"A Geotab é reconhecida por sua confiabilidade, inovação e geração de valor para os clientes, fatores que contribuem para a construção de uma marca sólida no mercado norte-americano. A empresa possui autorizações FIPS 140-3 e FedRAMP, reforçando seu compromisso com segurança e privacidade de dados. Suas soluções são utilizadas por agências governamentais, empresas da Fortune 500 e frotas de pequeno e médio porte, o que evidencia a ampla adoção de suas soluções em diferentes segmentos", afirma Mugundhan Deenadayalan, Research Manager da Frost & Sullivan.

Orientada por uma estratégia de crescimento de longo prazo, com foco em inovação contínua, parcerias de ecossistema e no desenvolvimento de plataformas escaláveis, a Geotab tem demonstrado capacidade de adaptação a um cenário de gestão de frotas e telemetria em rápida evolução. A agilidade estratégica da companhia e os investimentos contínuos em análises avançadas de dados, inteligência artificial e infraestrutura nativa em nuvem permitiram ampliar sua atuação entre grandes empresas, organizações de médio porte e o setor público na América do Norte.

"A inovação permanece no centro da estratégia da Geotab. Há mais de uma década, a inteligência artificial está integrada à plataforma da empresa e, nos últimos anos, os avanços nessa tecnologia ampliaram seu impacto nas soluções oferecidas. Além disso, o portfólio da Geotab para veículos conectados e gestão de ativos aplica inteligência de dados a áreas como segurança, conformidade, sustentabilidade e eficiência operacional. Construída sobre uma plataforma aberta e flexível, e apoiada por um amplo ecossistema de parceiros, a Geotab capacita empresas a expandir suas operações com mais eficiência, utilizando IA para gerar insights com mais rapidez, automatizar decisões e promover ganhos operacionais concretos", afirma Louis De Jong, Chief Revenue Officer da Geotab.

O compromisso da Geotab com a experiência do cliente reforça sua posição no mercado. A empresa oferece processos estruturados de onboarding, ferramentas de autoatendimento, recursos de aprendizado disponíveis 24 horas por dia e suporte local por meio de parceiros. Sua arquitetura segura, baseada em nuvem, e seus modelos comerciais flexíveis asseguram confiabilidade e capacidade de adaptação às necessidades de clientes de diferentes segmentos.

A Frost & Sullivan destaca a atuação da Geotab em estratégia competitiva, execução e capacidade de resposta às demandas do mercado. A visão da empresa, seu pipeline de inovação e a cultura voltada ao cliente influenciam a evolução da gestão de frotas de veículos comerciais e contribuem para a geração de resultados em escala.

Anualmente, a Frost & Sullivan concede o reconhecimento Company of the Year a empresas que se destacam no desenvolvimento e na execução de estratégias, com impactos mensuráveis em participação de mercado, satisfação de clientes e posicionamento competitivo.

O prêmio integra o programa Best Practices Recognition, por meio do qual a consultoria avalia organizações em mercados regionais e globais a partir de critérios como liderança, inovação tecnológica, experiência do cliente e desenvolvimento estratégico. As avaliações são conduzidas com base em análises comparativas, entrevistas e pesquisas setoriais, com o objetivo de identificar empresas de referência em seus segmentos.

A Geotab é líder global em soluções de gestão de frotas, ativos e veículos conectados, com sede em Oakville, Ontário, e em Atlanta, Geórgia. Nossa missão é tornar o mundo mais seguro, eficiente e sustentável. Usamos análise de dados avançada e IA para transformar o desempenho e as operações das frotas, reduzindo custos e impulsionando a eficiência. Apoiados pelos melhores cientistas de dados e engenheiros, atendemos aproximadamente 100.000 clientes globais, processando 100 bilhões de pontos de dados diariamente de mais de 5 milhões de assinaturas de veículos. A Geotab tem a confiança de organizações da Fortune 500, de frotas de médio porte e das maiores frotas do setor público do mundo, incluindo o governo federal dos EUA. Comprometidos com a segurança e a privacidade de dados, possuímos as autorizações FIPS 140-3 e FedRAMP. Nossa plataforma aberta, ecossistema de parceiros excepcionais e o Geotab Marketplace oferecem centenas de soluções de terceiros prontas para impulsionar ainda mais a gestão de frotas. Este ano, estamos comemorando 25 anos de inovação. Saiba mais em www.geotab.com/pt-br , siga-nos no LinkedIn , Instagram , ou visite nosso blog .

