Quarta, 21 de Janeiro de 2026
15°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Saúde digital impulsiona adoção de SaaS em urgência médica

Brasil lidera em número de healthtechs na América Latina e tem projeções de crescimento do mercado para próximos anos. Gustavo Vitória Gomes, CEO e...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/01/2026 às 15h03
Saúde digital impulsiona adoção de SaaS em urgência médica
Imagem de Freepik

O mercado global de saúde digital foi avaliado em US$ 312,9 bilhões em 2024 e deve alcançar US$ 2,19 trilhões até 2034, com taxa média de crescimento anual de 21,2%, segundo relatório da Global Market Insights, que aponta o Brasil como destaque na América Latina nas projeções de crescimento para os próximos anos.

O país concentra 64,8% das startups de saúde da região — muito à frente dos segundo e terceiro mercados, México, que detém 16,2% e Argentina com 5% —, conforme dados do último Anuário da Associação Brasileira de Startups de Saúde e Healthtechs (ABSS), divulgado pelo portal especializado Medicina S/A.

Gustavo Vitória Gomes, CEO e fundador da empresa de soluções digitais para médicos CalcMed, avalia o atual ritmo de expansão das HealthTechs no Brasil. "O país está em um ciclo consistente de expansão em saúde digital, com aumento de capital, amadurecimento do ecossistema e maior tração comercial", comenta o executivo.

O anuário da ABSS também mostra que o modelo de negócios predominante é o Software as a Service (SaaS, ou software como serviço, em português), com 41,2% das iniciativas oferecendo soluções em nuvem com assinaturas e integração hospitalar.

Segundo o CEO, a digitalização da jornada clínica, especialmente nos serviços de urgência e emergência, tem acelerado a adoção de soluções baseadas em SaaS médico, principalmente por três frentes: a padronização orientada por evidências, a redução da carga operacional e a organização e rastreabilidade dos processos assistenciais.

"Isso facilita o acesso rápido a protocolos e doses já validadas e funciona como referência técnica no momento do atendimento, permitindo que o médico concentre a atenção na avaliação clínica do paciente, com impactos na qualidade, na segurança do cuidado e na melhoria contínua, sempre respeitando a centralidade da decisão médica", afirma Gomes.

O profissional ressalta que os serviços de urgência e emergência representam um dos ambientes mais desafiadores da prática médica contemporânea, marcados por decisões em curto espaço de tempo, elevada complexidade clínica, equipes multiprofissionais e grande rotatividade de plantões.

"Nesse cenário, a digitalização não tem o objetivo de substituir o raciocínio médico, mas de organizar informações, reduzir ruídos operacionais e apoiar o profissional para que ele possa exercer seu julgamento clínico com mais segurança e eficiência. Na prática, soluções digitais bem estruturadas contribuem para a assistência sem interferir na autonomia médica", enfatiza.

Solução para plantonistas

O fundador da CalcMed revela que a ferramenta organiza protocolos e etapas críticas do atendimento em fluxos práticos, com cálculos automáticos de dose e diluição, checklists e orientações objetivas para situações frequentes do plantão, como sepse, arritmias e parada cardiorrespiratória.

"Em cenários de alto volume assistencial, isso pode ajudar a ganhar tempo e reduzir erros operacionais. Em casos mais complexos, recursos interativos — como a funcionalidade de parada cardiorrespiratória (PCR) — podem auxiliar na sequência correta das condutas, no controle do tempo e no registro das intervenções, permitindo que o médico concentre sua atenção na avaliação clínica e na decisão final", explica o profissional.

A plataforma busca atender a padronização de condutas ao oferecer protocolos baseados em evidências, acessíveis no momento do atendimento. Essa funcionalidade pode ajudar a alinhar a conduta entre diferentes profissionais e turnos, reduzindo variações desnecessárias sem engessar a prática médica.

Evolução das funcionalidades

A empresa vem evoluindo suas soluções para acompanhar o crescimento da demanda em urgência e emergência com uma abordagem cada vez mais prática e aplicada ao plantão. A CalcMed tem transformado protocolos em fluxos guiados, calculadoras e orientações objetivas para auxiliar o médico no momento da decisão.

"A CalcMed busca acompanhar a evolução das evidências científicas e incorporar essas atualizações de forma contínua à plataforma. A empresa investe no uso responsável de inteligência artificial (IA) com objetivo de organizar informações, facilitar o acesso a protocolos atualizados e tornar a prática clínica mais ágil e objetiva no dia a dia do plantão", reforça o executivo.

A CalcMed entende a tecnologia e IA como ferramentas de apoio, para organização de informações, incorporação de evidências atualizadas e redução de tarefas operacionais, preservando o papel central do médico na tomada de decisão clínica, sempre respeitando a autonomia médica e a responsabilidade profissional.

"Esse movimento fortalece a prática médica ao criar ambientes mais organizados, seguros e alinhados a protocolos, preservando o protagonismo do médico como responsável final pela conduta e pela tomada de decisão clínica. À medida que o sistema de saúde brasileiro avança em iniciativas de interoperabilidade e integração de dados clínicos, essas ferramentas tendem a se integrar cada vez mais aos fluxos institucionais", conclui o CEO.

Para saber mais sobre a CalcMed, basta acessar: https://calcmed.com.br/home/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de Freepik
Tecnologia Há 2 horas

Telemetria inteligente redefine segurança logística

Ikonn aposta em IoT e análise preditiva para enfrentar roubos de carga e ampliar eficiência operacional

 Divulgação/InfinitePay
Tecnologia Há 23 horas

InfinitePay lança agendamentos e otimiza gestão de serviços

Plataforma de serviços financeiros da CloudWalk oferece ferramenta que permite organizar, visualizar e gerenciar compromissos de prestação de servi...
Tecnologia Há 24 horas

ABB avança projeto com Vulcan Energy, que mira produzir lítio na Alemanha

Empresas firmam contratos para eletrificar primeira fase do Projeto Lionheart, de extração e beneficiamento de lítio e geração de energia

Imagem de rawpixel.com no Freepik
Tecnologia Há 1 dia

DEV10 amplia presença em SC e mira interior da região Sul

Plataforma fortalece atuação no estado e projeta expansão regional com foco em municípios fora dos grandes centros urbanos

 Mixtou
Tecnologia Há 1 dia

Ergonomia pode elevar em até 18% a produtividade no trabalho

Ajustes no ambiente de escritório influenciam desempenho e reduzem afastamentos

Tenente Portela, RS
28°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 30°
28° Sensação
3.44 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
19h33 Pôr do sol
Quinta
30° 15°
Sexta
32° 15°
Sábado
33° 15°
Domingo
34° 17°
Segunda
37° 18°
Últimas notícias
Internacional Há 19 minutos

Em Davos, Trump diz que quer comprar Groenlândia sem uso da força
Economia Há 34 minutos

MME prevê demanda por R$ 120 bi em sistema de transmissão
Saúde Há 49 minutos

Longevidade articular redefine prevenção ortopédica
Geral Há 49 minutos

Após alta hospitalar, primo de crianças desaparecidas auxilia na busca
Saúde Há 1 hora

Demanda por transplante capilar valoriza resultados naturais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Uma caminhada no jornalismo
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,32 -1,02%
Euro
R$ 6,22 -1,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 498,317,82 -1,32%
Ibovespa
170,747,38 pts 2.69%
Mega-Sena
Concurso 2962 (20/01/26)
06
29
33
38
53
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6932 (20/01/26)
28
33
65
71
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3592 (20/01/26)
01
04
05
06
07
09
12
13
17
18
20
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2877 (19/01/26)
02
04
05
09
17
18
21
24
36
42
43
52
60
62
69
72
85
86
91
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2914 (19/01/26)
04
17
20
37
47
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2026 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias